¿Quién es la mujer del meme del novio?

Nuevamente se hizo viral en las redes sociales el meme del novio distraído. Un usuario de Twitter, Ernie Smith, publicó varias imágenes de una de las protagonistas que, con una expresión facial parecida a la del meme, aparece como modelo.

She's easily shocked when looking at screens. pic.twitter.com/uEjlVAgflE

La modelo al parecer es Carla Ramos, una modelo española graduada como ingeniera químico.

Or while looking at someone else's phone. pic.twitter.com/SRrujhFlRw