Número de mujeres en las cárceles por casos de narcóticos ha aumentado en un 50%

Revelan impacto discriminatorio de políticas represivas de drogas en mujeres y sus familias

ESPECIAL PARA EL ESPECTADOR

Resultados de un estudio liderado por Joyce Banda, ex presidenta de Malawi; Maria Cattaui, ex secretaria-General de la Cámara Internacional de Comercio; Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelandia; y Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza; miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas.