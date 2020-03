Ricardo “El Gato” Pérez: “El deporte les genera a los niños responsabilidad tanto fuera como dentro de las canchas”

Ricardo el "Gato" Pérez dejó de jugar profesionalmente en 2007, pero no abandonó el fútbol, ya que creo su propia escuela, en la que tiene como principal objetivo la iniciación y formación deportiva implementando estrategias pedagógicas para ayudar en el desarrollo físico, emocional, social y de valores a los niños. El entrenador habló con El Espectador acerca de la importancia que tiene para los menores estar vinculados a algún deporte, el acompañamiento de los padres y la relación entre la formación deportiva y la ética y los valores.

¿En su escuela forman futbolistas profesionales?

La idea no es sacarlos al profesionalismo, porque no es una academia de alto rendimiento. Eso no quiere decir que no haya talentos que puedan llegar allá, pero la meta es la formación integral como persona y como jugador. Ayudamos al crecimiento del niño o de la niña en el aspecto educativo y formativo.

¿Por qué incluyó nuevos deportes en su escuela como el tenis y baloncesto​​​​​​?

A muchos de los padres de familia se les dificultaba llevar a sus hijos a los entrenamientos por el desplazamiento hasta nuestras sedes y a otras escuelas en donde dan otros deportes, entonces pensando en su comodidad decidimos abrir otras dos disciplinas para que tuvieran la oportunidad de acompañar a sus hijos en su formación deportiva en un mismo lugar sin tener que trasladarse a otras zonas de la ciudad, asimismo les da la posibilidad de cambiarse de deporte. El baloncesto empezó este año y el tenis está hace cuatro años.

¿Qué tan importante es que los niños practiquen algún deporte?

Es fundamental que los niños practiquen deportes al aire libre para complementar su formación y motricidad. Además, vivimos en una época en la que los menores están conectados todo el tiempo con aparatos electrónicos como computadores, celulares, consolas de video juegos, lo que no deja que socialicen y realicen actividad física regularmente, por eso es fundamental el deporte en la formación de los infantes.

¿Un deporte como el fútbol ayuda a crear disciplina en los jóvenes?

El fútbol ayuda a que tengan una formación integral, ya que comparten con sus familias y otros niños de su misma edad, eso es muy bueno porque crea en ellos confianza y aprenden a comprender diversas experiencias que trae el deporte como las victorias, las derrotas y los valores.

¿Cómo manejan en la escuela el tema de la frustración?

En la escuela contamos con la ayuda de un psicólogo que realiza talleres para empezar a conocer a los niños y a los padres. Tratamos el tema de las victorias y derrotas para que haya un equilibrio en el manejo de estas emociones, de ahí viene la importancia de inculcarles valores en un trabajo conjunto entre profesores, padres y alumnos para superar las pérdidas, entender los triunfos sin irnos a los extremos.

¿Qué beneficios trae para los niños y jóvenes practicar fútbol?

Desde cualquier punto de vista es muy positivo porque el deporte es salud, ayuda al crecimiento, la motricidad, a hacer amigos y a tener confianza. Igualmente, en los niños genera responsabilidad tanto fuera como dentro de las canchas. Los beneficios de practicar un deporte son muchos y tiene repercusiones en diversos ámbitos de la vida como en la parte física, emocional, social, familiar y psicológica.

¿Qué gana la sociedad, el núcleo familiar, cuando los niños son conscientes de la relevancia de la disciplina?

Para los padres de familia el hecho de que sus hijos practiquen un deporte es muy bueno porque es un apoyo adicional en la formación, ya que en los entrenadores encuentran una ayuda en temas como el manejo de las emociones y en el fomento de la ética y los valores.

¿Qué diferencia, en la parte de formación deportiva, a su escuela de otras?

No queremos que los niños vengan solo porque hay jugadores de talla internacional, queremos que aprendan sobre deporte y sobre las acciones que les pueden servir para toda la vida. Lo que hacemos con los nuevos es ponerlos en su nivel, ya que llegan niños con un entrenamiento previo, pero hay otros que no tienen tantas capacidades, entonces lo manejamos equilibrando las habilidades de cada uno para que no se sientan mal y disfruten el futbol.

¿Cuáler es la edad indicada para empezar a formarse como jugador de fútbol?

Tenemos niños y niñas desde los tres años en adelante, pero lo realmente importante es que los padres estén comprometidos con la formación deportiva, debido a que son los principales motivadores y acompañantes. También es relevante que les guste el deporte y no sea obligado a practicarlo, esto sumado con el manejo adecuado de sus habilidades motrices.

¿Cómo es el proceso de iniciación en el deporte con los alumnos de tres años?

Los niños pequeños lo que quieren a esa edad es jugar, pero lo que hacemos es dejarles tareas, entonces al aplicar este método empiezan a seguir instrucciones y, en ese punto, involucramos a los padres quienes una vez al mes realizan los mismos ejercicios que sus hijos. Esto ayuda a que sean más constantes y perseverantes.

