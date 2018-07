Información en alianza con la Agencia Nacional de Hidrocarburos

“Se hace sísmica, no fracking”: ANH

Redacción Especiales

Del fracking se ha dicho tanto y tan poco que, irónicamente, en un mundo digital, donde la información circula con facilidad e inmediatez, aún hay personas que no saben a ciencia cierta en qué consiste esta técnica que posibilita o aumenta la extracción de gas y petróleo del subsuelo. Y, peor aún, que están arriesgando sus vidas en enfrentamientos por defensa de un territorio en el que no quieren que se realice esta actividad.

En Colombia, el caso puntual y más cercano se está presentando en el departamento de Boyacá, donde la comunidad se opone a que el Gobierno y el sector privado practiquen la técnica del fracking, por razones como daños al medio ambiente, fracturación de las rocas, afectación en acuíferos, entre otros.

A ellos, Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), les responde de manera clara y concisa: “A la comunidad boyacense les doy un parte de tranquilidad. Porque la información que se les ha dado respecto al trabajo que está haciendo Fonade y la firma polaca Geofizyka Torun es para hacer fracking y no hay nada más alejado de la realidad. En este momento, en Colombia, el fracking está regulado únicamente para exploración, no para producción. Lo único que queremos hacer es evaluar el subsuelo, a través de la sísmica, para recibir una información de la tierra”.

Y, ¿qué es la sísmica? De acuerdo con la ANH, los procesos de exploración sísmica se utilizan para determinar y mirar el subsuelo, conocer las formas y las geometrías que tiene para poder identificar diferentes necesidades de la industria. A nivel de hidrocarburos, lo único que nos muestra la sísmica es una imagen de cómo está el subsuelo y nosotros, por medio de la geología, hacemos una comparación para poder definir las diferentes edades que hay en el subsuelo y darnos como una idea de qué fue lo que pasó en las diferentes zonas de Colombia y conocer si hay o no la existencia de una trampa de hidrocarburos.

Por años se ha escuchado hablar de los explosivos, como la técnica más utilizada. Sin embargo, desde hace un tiempo, y hasta la actualidad, en Colombia y en el mundo se vienen utilizando los vibradores como método de estudio. Pues es una tecnología más compacta y cien por ciento limpia, debido a que no hay ninguna intervención hacia el subsuelo como se hace con la sísmica de explosivos.

Esta técnica, que es la que se va a utilizar en el Proyecto Cordillera, en la Provincia de Ricaurte, en Boyacá, funciona con unos vehículos que tienen un tamaño como el de una camioneta doble cabina y, por donde van pasando, bajan una plancha y por medio de las ondas que generan en el subsuelo se recoge la información.

Esta actividad ya se realizó anteriormente en Cauca, Patía e incluso en Cumaral (Meta) donde se comparó la velocidad de partículas que generaba el univibro con una motoniveladora, mostrando que la fuerza, presión y energía que da el univibro es supremamente inferior a la que muestra una tractomula o una volqueta cargada.

Adicional a esto, el proyecto de Boyacá se va a desarrollar por las vías principales y secundarias, a lo largo de 270 kilómetros. En ningún momento se van a abrir trochas, se van a talar árboles o se van a invadir terrenos privados. También es importante aclarar que antes de la actividad del univibro se hacen actas viales y actas de vecindad, así como videos para determinar que no haya ninguna afectación después del proceso.

En cuanto a la inquietud que tiene la comunidad respecto a la necesidad de hacer este estudio, la Agencia Nacional de Hidrocarburos les responde que sirve para identificar fallas geológicas, estudiar amenazas, como derrumbes o deslizamientos, hacer evaluaciones de sismicidad, análisis de recursos hidrogeológicos y disponibilidad de agua en la región, y, por supuesto, exploración de hidrocarburos.

“La misión que tiene la ANH es la de evaluar el potencial hidrocarburífero, y solo lo podemos hacer evaluando el subsuelo, qué hay, dónde hay, si los recursos existen, en qué cantidades, y, precisamente, eso es lo que ha venido haciendo la Agencia desde que se creó. Su objetivo es hacer una evaluación de todo el país, incluido el departamento de Boyacá”, detalla Velandia.

Mientras enfatiza en que: “La gente cae en la desinformación, porque hay personas que les dicen que es fracking, que les van a acabar el agua y es natural que ellos estén preocupados. Pero eso está dentro de la responsabilidad de Fonade, que todos los procesos se socializaban con la comunidad, escuchándolos. Por ejemplo, suponiendo que haya petróleo no implica que lo vayamos a sacar, porque toca empezar a mirar los componentes ambientales, que es la prioridad, y si la autoridad ambiental dice que no se puede, no se hace. Ese mismo estudio nos va a decir dónde están los acuíferos, la sensibilidad. Para hacer fracking se requiere de una roca generadora y en Boyacá no existe eso, no hay yacimientos, así que es imposible que hagamos esta técnica”.

Y concluye que: “No vamos a sacrificar un vaso de agua por un barril de petróleo, eso es una línea clara”.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene dispuestos mecanismos de comunicación con las comunidades y todos los interesados para resolver las inquietudes, y reitera que se trata de una evaluación al suelo en Boyacá y no de hacer fracking como equivocadamente se ha divulgados.