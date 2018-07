Si usted le ha sido infiel a su pareja, ¿le perdonaría un engaño?

Por amor, por conservar el matrimonio, por no causar daños a sus hijos, entre otros. Son varias las razones por las cuales las personas que ya han sido infieles a sus parejas les perdonarían a estas un engaño.

Esta actitud fue medida por Ashley Madison, la red social de citas y líder mundial de asuntos de conexiones y fantasías extramatrimoniales en internet.

En este sentido, de las 3.342 personas encuestadas, 59% hombres y 51% mujeres manifestaron que es más probable perdonarles a sus parejas un engaño si ellos ya lo han hecho. “Los datos sugieren que los infieles están más equipados para lidiar con la infidelidad y abordarla con una actitud más mesurada”, revela el estudio.

Además de la pregunta general, la encuesta también indagó sobre qué actitud asumirían si fueran engañados por su pareja. A esto, el 53% respondió que los perdonarían; el 20% que les dolería, pero lo entenderían; el 17% manifestó no gustarles, sin embargo, continuarían con ellos; y 16% expresó no importarles.

"Muchas veces los divorcios no son deseables, pero con tendencias como el micro engaño que difumina aún más las líneas de la monogamia, es, potencialmente, más fácil nunca alcanzar una relación fiel", manifestó Víctor Hermosillo, director de comunicaciones de Ashley Madison para Latinoamérica, tras conocer el estudio.

También, la empresa preguntó las razones por las cuales no renunciarían a su matrimonio tras ser engañado. Los hombres respondieron que para evitarle un dolor a sus hijos (26%), por amor (25%); mientras que el 30% de las mujeres no se divorciarían por cuestiones financieras, el 25% por los hijos y el 24% porque aún aman a su pareja.

"Aunque tienden a ser similares, las razones por las que hombres y mujeres son infieles no son siempre las mismas. A veces las mujeres engañan para despertar un matrimonio que, de otro modo, moriría", dice Tammy Nelson, terapeuta sexual y de relaciones y autora de The New Monogamy.

De este modo, la experta explica que existe la posibilidad que, tras la infidelidad, se podría mejorar la vida sexual del matrimonio por el despertar sexual de la mujer. La encuesta se aplicó a 3.342 de los 54 millones de miembros con los que cuenta la página web.