Snapchat se disculpa por una publicidad que proponía "abofetear a Rihanna"

Snapchat publicó en Estados Unidos un anuncio de un juego llamado "¿Qué prefieres?". Dos opciones se ofrecían al usuario: "Abofetear a Rihanna" o "Golpear a Chris Brown", en clara referencia a la violencia sufrida por la artista bermudeña por parte de Brown, su antigua pareja.

El rapero estadounidense fue sentenciado en 2009 a 1.400 horas de trabajo comunitario y cinco años de libertad condicional por la agresión.

Rihanna, a quien Brown golpeó en la cara, se vio obligada poco después a cancelar su participación en la gala de entrega de los premios Grammy.

La publicidad de Snapchat sorprendió a muchos de sus usuarios e internautas en general, que manifestaron su indignación en las redes sociales.

Is it just me, or is this ad that popped up on my Snapchat extremely tone deaf? Like what were they thinking with this? pic.twitter.com/7kP9RHcgNG