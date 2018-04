Starbucks enfrenta polémica por discriminación racial

Un video de lo ocurrido, que este lunes registraba 10 millones de reproducciones tras su publicación el jueves, generó una condena generalizada en las redes sociales durante el fin de semana, con protestas frente al local y llamados a boicotear a la cadena de cafeterías.

"Me disculpo sinceramente con los dos hombres arrestados", dijo el director ejecutivo de Starbucks, Kevin Johnson. "Starbucks se opone firmemente a la discriminación o la discriminación racial", dijo en un comunicado.

Entrevistado por ABC News este lunes, prometió "una revisión exhaustiva" de las prácticas de la empresa para que esto no vuelva a suceder "nunca más". "Lo que le pasó a estos dos caballeros estuvo mal", afirmó.

El director ejecutivo de Starbucks dijo que esperaba reunirse personalmente con ellos "para ofrecerles una disculpa cara a cara".

El alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, consideró que la disculpa de la empresa no era suficiente y ordenó investigar sus prácticas.

"Starbucks debería ser un lugar donde todos sean tratados de la misma manera, sin importar el color de su piel", dijo en una declaración.

El video difundido por una cliente blanca de Starbucks, Melissa DePino, muestra a varios policías uniformados interrogando y luego esposando a los dos hombres, que no ofrecen resistencia.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci