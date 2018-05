Starbucks permite ingreso gratis a sus baños tras polémica por caso de racismo

Agencia Afp

La breve detención policial de Rashon Nelson y Donte Robinson el 12 de abril, cuando una gerenta de un café Starbucks en Filadelfia llamó a la policía para denunciarlos mientras aguardaban a un amigo sin haber consumido, generó indignación a través de Estados Unidos y llamados al boicot.

"No queremos convertirnos en un baño público. Pero tomaremos la decisión correcta un 100% del tiempo y daremos la llave a la gente", dijo el jueves el director ejecutivo de Starbucks, Howard Schultz, en una discusión en el centro de análisis Atlantic Council de Washington DC. "Todos son bienvenidos en Starbucks", insistió.

"No queremos que nadie en Starbucks se sienta como que no les damos acceso al baño porque no lo merecen", dijo.

Cuando Rashon Nelson y Donte Robinson entraron al café, uno de ellos pidió usar el baño sin haber consumido nada. Esperaban para una reunión de trabajo a una tercera persona que aún no había llegado.

El personal del café les negó el uso del baño porque no eran clientes. Cuando ambos se sentaron a esperar, la gerenta del café llamó a la policía.

Schultz dijo que la política anterior sobre los baños era "fluida" y que los clientes deben poder usar el baño si compran algo, pero que la decisión correspondía hasta ahora al gerente de la tienda.

Nelson y Robinson alcanzaron acuerdos con Starbucks y la ciudad de Filadelfia: cada uno de ellos obtuvo simbólicamente un dólar y la promesa de la municipalidad de financiar con 200.000 dólares un programa para estudiantes de escuelas públicas que deseen convertirse en empresarios.

La cadena intenta reparar su imagen. Ha pedido disculpas y ordenó a todas sus tiendas a través de Estados Unidos cerrar sus puertas el 29 de mayo para realizar talleres de prevención del racismo y la discriminación.

Un video del arresto, que se tornó viral en las redes sociales tras ser publicado por un cliente, mostró a policías uniformados interrogando y luego esposando a los dos hombres pese a que no ofrecían resistencia y no habían cometido ningún delito.