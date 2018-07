Oferta laboral

¿Su hoja de vida es un tamal o un sushi?

¿Alguna vez se ha preguntado por qué alguien que se graduó de la universidad con usted y tiene su mismo perfil académico recibe más ofertas laborales, o tiene una “palanca” mucho más poderosa que sus conocimientos para ganarse la vida? Si su respuesta es sí, no se preocupe, aunque el camino parezca estar lleno de impedimentos para conseguir el empleo de sus sueños, expertos en el tema le hacen algunas recomendaciones para que pueda enfrentarse a esta dura batalla.

Al igual que en la gastronomía, hay algunos ingredientes dentro de su currículum que pueden hacer que se vea más llamativo o que, por el contrario, no resulte nada atractivo para quienes están estudiando o probando la posibilidad de contratarlo.

¿Tamal o sushi? La decisión a simple vista parece muy fácil, usted con seguridad se inclinaría por la rama verde que cubre este alimento gastronómico tradicional, incluso, muchas veces lo preferiría sobre ese rollito de fina coquetería que nadie logra preparar, pero para fines de este artículo, el tamal es la perfecta analogía de la hoja de vida que no debe presentar, y el sushi la que no es tan difícil de lograr.

Hoja de vida “tamal”

El principal problema de este tipo de hoja de vida es su desorden evidente en cosas como dar a entender que primero trabajó como coordinador de mercadeo en una multinacional y luego, en un acto de rebeldía frente a la vida decidió trabajar como cajero en una tienda de ropa.

Otro factor es su tamaño. La idea no es llenar a los psicólogos de selección de información al punto de causarles indigestión. Esto pasa a menudo porque usted incluye información innecesaria (nadie quiere saber si fue boy scout o personero de su colegio), al momento de registrar las funciones y logros de cada cargo que ha tenido en su vida, termina escribiendo un diario de su vida poco práctico, llamativo e interesante.

El tamal será interminable si usa márgenes de más de 3 cm y una fuente semejante a las presas de pollo gigantes que sueña encontrar en él. La presentación y distribución de los elementos en la hoja de vida, hace más fácil y agradable su evaluación aumentando sus probabilidades de ser llamado a una segunda etapa.

Diana Ballesteros, psicóloga y experta en reclutamiento de la Pontificia Universidad Javeriana, expone algunos elementos que definen una hoja de vida con poco impacto dentro de las organizaciones:

No cuenta con un párrafo de perfil profesional o, si cuenta con éste, es muy largo, repite información, se excede en el uso de adjetivos y está escrito en primera persona.

Carece de cronología en la experiencia laboral.

No es concreta en las funciones y logros de cada cargo.

No cumple con las normas mínimas de presentación. (De verdad, nadie lo va a tomar en serio si usa tipografía Comic Sans y títulos en rojo. No sacrifique la presentación por intentar ser creativo).

Es desordenada en su formato y excesivamente densa. No usa subtítulos ni viñetas.

Tiene errores de ortografía y redacción.

La fotografía no presenta a una persona ordenada ni seria (pelo desordenado, selfies, foto de perfil de Facebook, cuellos doblados, barba descuidada, exceso de maquillaje, fondo color pastel, etc.).

Supera las 3 páginas.

Hoja de vida “Sushi”

Esta hoja de vida se destaca por su estructura y orden. Hace fácil para el psicólogo de selección saber dónde buscar la información que necesita, no cansa la vista, su evaluación no quita mucho tiempo y hace que usted quede como una persona concreta, práctica y honesta. Andrés García, gerente de Dream Jobs la primera plataforma de georeferenciación diseñada para las personas que están en búsqueda de un empleo, hace ocho recomendaciones para que su hoja de vida sea un verdadero plus diferencial a la hora de conseguir empleo.

Inicie con un párrafo breve de perfil profesional donde deje claro lo que ha hecho, lo que es capaz de hacer y lo que quisiera hacer en su próximo empleo.

La experiencia laboral va de la más reciente a la más antigua e incluye los meses y años de ingreso y salida de cada empleo.

Use viñetas para las funciones y logros de un empleo y que cada una no ocupe más de una línea. Las secciones están demarcadas por subtítulos.

Haga uso de la tercera persona, no use márgenes de más de 3 cm, la fuente es tradicional y su tamaño va de 10 a 12 puntos, el interlineado es mediano (1.15 o 1.5), las páginas están numeradas, use negrillas para los subtítulos, aplique máximo dos colores aparte del negro y, en resumen, cumpla con las mínimas normas de presentación.

Revise que no tenga errores de ortografía ni de redacción. Pídale a otras personas que la revisen antes de enviarla.

La foto es tipo carné, sobre fondo blanco o azul y con excelente presentación personal. No debe ocupar más de 7 líneas de espacio. Puede también no incluir foto a menos que se la soliciten.

Debe estar en formato PDF, así no se modificarán las fuentes ni los tamaños.

No debe superar las 3 páginas.

En conclusión, éste es uno de esos casos en los que menos es más. No omita información importante, pero deje sembrado algo de curiosidad en el responsable de la selección para que quiera saber más de usted.