Superhéroes de Marvel, el centro de la nueva experiencia inmersiva de Disneyland París

Europa Press

Se trata de 'Marvel: Super Heroes United', una experiencia inmersiva y construida con la tecnología más avanzada que permitirá a padres e hijos disfrutar de un espectáculo sin precedentes. El show tendrá lugar cinco veces al día desde el 10 de junio hasta el 30 de septiembre.

En esta aventura, el malvado Thanos ha encontrado la manera de manipular a los Vengadores y el resto de sus aliados. Los superhéroes se vuelven agresivos, comienzan a pelear entre ellos y dejan de proteger a la humanidad. Suerte que Spider-Man y Viuda Negra regresan para unir de nuevo a las fuerzas del bien. Hasta trece personajes, entre ellos Black Panther, Iron Man, Bruja Escarlata, Thor, Hulk y los Guardianes de la Galaxia, suman fuerzas en esta apasionante batalla.

Esta superproducción en vivo cuenta con la última tecnología y unos increíbles efectos especiales. Todo al servicio de una experiencia inmersiva de 180 grados con más de 30 proyectores repartidos alrededor de un escenario de más de 400 m2.

En total, una superficie de proyección de 1.000 metros cuadrados con más de 80 focos, pirotecnia y decorados móviles. De esta manera, los visitantes podrán ver a Spider-Man sobrevolando el auditorio como si de Nueva York se tratase o a Tony Stark aterrizando con su armadura en pleno escenario.

Pero no todo es cuestión de tecnología. A pesar de que "hay avances que nunca se habían probado antes", el director artístico del show, Mark Huffman, asegura que "el objetivo es que el espectador piense: '¡Oh, dios, qué historia!'. Y si hacemos esto correctamente, luego la tecnología llega y te arrolla. Todo eso hace posible que este espectáculo sea único y verdaderamente emocionante".

EN CONTACTO CON MARVEL STUDIOS

Para dar forma a tamaña producción, Huffman y su equipo han mantenido una estrecha colaboración con Marvel Studios. "Ha sido un trabajo conjunto con los responsables de las películas Marvel, combinando los esfuerzos de muchos profesionales para crear esta gran historia", asegura el director creativo acerca de una experiencia ideada para todas las edades.

"Los padres traen a los niños a Disneyland París para ver a Mickey y lo viven a través de sus ojos. Vuelven a ser niños como si viesen a Mickey por primera vez. Y lo mismo ocurre con Marvel. Los padres ya conocen este universo y ahora comparten esa energía con sus hijos", explica Huffman para reafirmar el espíritu familiar del parque más visitado de Europa, con más de 13,4 millones de visitas en 2016.

Fuera del auditorio, a los visitantes les esperan muchas más aventuras. Otro espectáculo tiene a Loki como villano principal, mientras que los Guardianes de la Galaxia pondrá a bailar a todo el mundo con su ritmo ochentero.

"Cuando bailes en una divertida competición con Star-Lord y Gamora se te quitarán las dudas, te lo pasarás en grande y eso te hará querer más", aventura Huffman.

Todas estas novedades forman parte del gran plan de The Walt Disney Company, que pretende aumentar la presencia de Marvel en sus parques temáticos a lo largo de los próximos años.

En el caso de Disneyland París, la ampliación incluirá el rediseño del Hotel New York para convertirse en el Hotel New York - The Art of Marvel, donde los huéspedes se sentirán como el mismísimo Tony Stark. El parque contará además con otras dos grandes zonas temáticas inspiradas en Frozen y Star Wars.