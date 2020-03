Tiempo en casa, una oportunidad para ser más creativos

Alejandra Moreno

Con las medidas designadas por el Gobierno Nacional para contener los contagios de coronavirus, los niños y los adolescentes de colegios públicos y privados están en casa tomando sus respectivas clases de una forma virtual. Sin embargo, cuentan con mayor tiempo el cual se debe aprovechar al máximo para que sigan aprendiendo e interesándose por temas que les llame la atención y profundizar en ellos.

Para lograr que este tiempo sea productivo, los padres y cuidadores deben, en primer lugar, ser muy pacientes y creativos, “pues no es una tarea fácil tenerlos en casa sin que se aburran o pasen demasiado tiempo en los aparatos tecnológicos”, dice Camilo Espinosa, docente de psicología de la Universidad El Bosque, quien hace un llamado para que se creen espacios seguros y divertidos en casa.

Y es que para los más pequeños es un tiempo de acompañamiento lúdico. Por ejemplo, se puede hacer un campamento en casa, pista de obstáculos, castillos con almohadas y cuevas, para que ellos creen sus propias historias, compartan con la familia y a la vez hagan algo de actividad física. Además, sacar todos los juguetes que estaban guardados y rememorar historias que fortalecen los lazos afectivos.

Por otro lado, los niños y adolescentes deben seguir con sus rutinas académicas. Los colegios están alimentando las plataformas en las cuales dejan los trabajos que se deben desarrollar. “Nosotros hacemos un seguimiento de cómo los estudiantes están llevando el tiempo de estudio en casa y solucionar dudas si se llegan a presentar. Como todos no tiene internet les dejamos los trabajos en fotocopias. Los padres son clave para que ellos sigan con la disciplina”, dice Cristian Tiria, docente de educación Física, quien propone algunas rutinas para que los niños hagan ejercicio con implementos que están en casa.

Por ejemplo, saltar lazo, armar un fuchi con lentejas o arroz y que los niños practiquen 21, es seguro porque como es suave no va a romper implementos de la casa. Dependiendo la edad, si son los más pequeños, los ejercicios de coordinación y estiramiento son adecuados para ellos. “Las mamitas pueden acompañarlos en una colchoneta y estirar los brazos, cadera y espalda. Esto mejora la fuerza de los músculos”, dice el médico Andrés Jagua, quien resalta que la alimentación también se debe cuidar. El consumo de frutas, verduras, cárnicos y agua, deben prevalecer y que todas sean a la misma hora.

Y es que las rutinas no se pueden perder. Por eso, como una ayuda para planear las semanas, sería propicio elaborar una cartelera en la que se escriba el horario para estudiar, jugar, alimentarse y las responsabilidades de cada uno como arreglar la habitación, ayudar a desgranar las arvejas o bañar a la mascota. En esta cartelera es importante “tener claro el tiempo que se le va a dar a la tecnología, pues no se puede ni que los niños ni adolescente solo estén al frente de una pantalla. Los horarios son determinantes para que no se excedan y pierdan los horarios del sueño”, dice Camilo Espinosa.

En términos generales, es un tiempo para regresar a esos espacios en los que las risas, la lectura en familia, el baile, escuchar música y dibujar son la excusa para compartir con los otros y tener la oportunidad de hablar de los sueños que cada uno tiene, de sus opiniones y las expectativas con las que ven el futuro. Es un tiempo para reencontrarse con uno mismo y con los que nos rodean. Por eso, llegó la hora de sacar los juegos de mesa, los libros no finalizados y las películas pendientes.

Camilo Espinosa, docente de Psicología de la Universidad El Bosque da algunos tips para que este tiempo sea más productivo y divertido.

1 Acudir a los crucigramas que circulan en los periódicos es una medida para desarrollar la memoria.

2 Con los adolescentes es importante tener esos espacios de conversación y escucha activa, para conocer qué les interesa y cómo poder apoyarlos.

3 El uso de la tecnología se debe hacer de una forma supervisada, no dejar a los menores mucho tiempo solos.

4 Bailar siempre será un buen plan para divertirse y hacer actividad física.

5 Paciencia y creatividad para este tiempo de coronavirus.