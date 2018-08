Tino Asprilla respondió al gobernador de Bolívar quien lo calificó como una “Vergüenza”

-Redacción Actualidad

Desde Cartagena, el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, se refirió al exfutbolista Faustino Asprilla como una “vergüenza” para el país tras las declaraciones del Tino sobre “La Madame” que manejaba una red de prostitución en esa ciudad.

En días pasados, Asprilla había pedido “de corazón” que liberaran a la mujer ya que, sin ella y sus redes de prostitución, “Cholón no es nada”. Sus declaraciones ocasionaron una fuerte polémica y el gobernador de Bolívar decidió sumarse al rechazo.

Lea: El "Tino" Asprilla pide liberación de "La Madame" y causa indignación en redes sociales

“El 'Tino' Asprilla es una vergüenza, el video que él promociona y ustedes ya lo conocen, señalando lo que señaló no le hace ningún bien ni a Cartagena ni a Bolívar, ni protege a nuestros niños, niñas y jóvenes, personas como el 'Tino' Asprilla no solo son una vergüenza, sino que no le hacen ningún tipo de favor a nuestra sociedad, ojalá él pueda rectificar y pedir disculpas”, señaló Turbay.

La respuesta del Tino no se hizo esperar y, a través de su cuenta de Twitter, escribió: “Cuando se refiera a mi hágalo como a un deportista que lo dio todo por defender con honores la bandera de nuestro país, no como los políticos que llegan al poder para robarle al pueblo, y espero que no se sienta aludido con mi comentario”.

El tweet del exfutbolista ya cuenta con 430 retweets y casi 2.000 ‘me gusta’.

Por su parte, a través de esa misma red social, Dumek Turbay continuó respondiéndole a Asprilla. “Las niñas, niños y jóvenes sometidos a explotación sexual y trata de personas necesitan solidaridad, ayuda y rechazo social; Tino, de un deportista como tú esperamos ese rechazo, mételes un gol a esos bandidos y súmate al trabajo de apoyo”, escribió el gobernador.