#TócatelasConFútbol, la curiosa campaña del “Pibe” contra el cáncer testicular

Redacción actualidad

Hace 26 años y mientras Real Madrid y Valladolid se disputaban en una cancha de fútbol la Liga de España, el jugador Míchel González le tocó los testículos al “Pibe” Valderrama. En tres oportunidades se dio el tocamiento, hasta que el colombiano hizo el reclamo. Hoy, en un video de un minuto, el “Pibe” cuenta la anécdota y le da las gracias a Míchel.

“Durante mi carrera he vivido momentos importantes, pero hay uno que me marcó. Todavía puedo sentirlo. Primero, palpándome el testículo izquierdo, desde la zona inferior hacia arriba, con la yema de los dedos. Y luego el derecho repitiendo el movimiento; y una tercera vez para ver si los testículos tenían la misma forma tratando de encontrar algún bulto. No sentí dolor, pero sí un poco me emputé”, aseguró el Valderrama.

La grabación hace parte de una estrategia publicitaria que busca incentivar a los hombres para que se hagan el autoexamen y detecten a tiempo el cáncer testicular. “Si hubiera sentido dolor, tenía que haber consultado al médico, porque así se puede detectar a tiempo un cáncer testicular. Por eso querido amigo, quería darte las gracias, por haberme tocado los huevos en tres simple pasos, como deberíamos hacer todos para prevenir el cáncer testicular. Gracias Miche”, concluyó en el video el “Pibe”.

#TócatelasConFútbol es el nombre de la campaña que intenta luchar contra el cáncer testicular. Comprobar que ambos testículos tienen la misma forma, que no se evidencien bultos o inflamaciones y que no se tenga sensación de pesadez o dolor en el abdomen bajo, son algunos de los consejos que se les dan a los hombres al momento de realizarse el autoexamen.