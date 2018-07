Todd, el perro que salvó a su dueña de la mordedura de una serpiente

-Redacción Actualidad

La valentía del can suscitó miles de reacciones en la red social, pues al defenderla, la serpiente lo atacó a él y le generó una herida en el hocico.

Paula Godwin estaba caminando por una zona desértica de Anthem (Estados Unidos) cuando fue atacada por una serpiente. Godwin afirmó que su perro la salvó de sufrir alguna herida y lo catalogó como un héroe.

Luego del incidente, la mujer llevó a Todd al hospital en donde trataron la herida que le ocasionó el reptil y le inyectaron un antídoto.

Godwin orgullosa del acto heroico de su perro publicó en su perfil de Facebook la historia: “Esta mañana madrugué para irme a caminar. Estaba haciendo un día lindo y bajando la montaña casi piso una serpiente. Mi perrito Todd me salvó porque saltó a defenderme. Si no fuera por él, me hubiera mordido. Este es un héroe”.

La historia se hizo viral en cuestión de minutos. La valentía de Todd suscitó miles de reacciones en la red social, pues al defenderla, la serpiente lo atacó a él y le generó una herida en el hocico.

Este miércoles, Godwin publicó una imagen en su perfil de Facebook en donde se ve a Todd corriendo en el parque, la frase que acompaña a la foto sugiere que el can está de vuelta y agradece a todas las personas que le dieron su apoyo.