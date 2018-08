OFERTA LABORAL

Tres secretos que los cazatalentos tienen para seleccionar personal

* El Espectador

Su hoja de vida es la mejor representación de lo que sabe hacer en la vida. No caiga en errores comunes que pueden perjudicar su ingreso a un nuevo empleo.

Existen innumerables documentos, charlas, videos y tips sobre mitos y realidades que usan los cazatalentos a la hora de seleccionar personal, algunos son pocos contundentes y desvirtúan la información que debería ser relevante a la hora de ser asertivos en la búsqueda de candidatos aptos para las ofertas laborales que más se adecúen a sus preferencias y necesidades.

Pero ¿cuáles son los secretos que esconden los cazatalentos en los procesos de selección a la hora de elegir el candidato ideal para su organización?

Haga una hoja de vida que se ajuste a los requerimientos de la oferta laboral

Es común que tenga alojada su hoja de vida en el escritorio de su computador, y que además esté acostumbrado a reenviarla a los portales de empleo casi de forma automática sin leer, ni analizar la información que escribió en un momento determinado.

Esta herramienta es la carta más importante de la baraja para que obtenga el empleo que siempre ha deseado, por eso es importante que tenga claros los requerimientos de la empresa para la vacante solicitada, por ejemplo, si una empresa requiere de un asesor comercial de venta de zapatos, lo primero que debe hacer es preguntarse ¿cumplo con los requisitos solicitados? Si la respuesta es sí, usted debe ser claro con la experiencia que tiene vendiendo zapato, no darle prevalencia a información que no tiene nada que ver con la directriz que marca la organización.

Demuestre el interés necesario para participar en el proceso

Expertos del Centro de Investigación Forums Consulting and Training aseguran que cuando los analistas de selección les cuentan a los candidatos las características de las ofertas laborales (salario, horarios, y funciones), en las respuestas de estos no se evidencia interés alguno por las condiciones, y aun así estos continúan en el proceso por no dejar pasar la oportunidad.

De esta manera los reclutadores tabulan las respuestas como algo negativo, sin tener en cuenta si estas se realizan por vía telefónica o presencial, por esto, es muy importante que tenga claro su foco y analice si las condiciones de la oferta laboral son llamativas y responden a lo que está buscando. La actitud es lo más importante, por eso siempre debe tener claro que hay millones de personas detrás de la misma oferta, y que pueden “ganar” puntos por el solo hecho de ser receptivos.

Suministre información veraz y pertinente

Los analistas de selección manifiestan que es muy importante la información que usted suministra cuando le preguntan por qué motivo finalizó el contrato con las empresas en la que trabajó, esto tiene una relación directa con su honestidad. Por ejemplo, cuando un candidato manifiesta que se retiró de la empresa donde trabajaba porque tuvo una calamidad doméstica, la persona encargada de la selección indagará con la organización anterior para verificar si existe alguna inconsistencia, de ser así estará totalmente descartado, entendiendo que el candidato no es transparente, ni honesto a la hora de suministrar información, llevando el proceso de selección al fracaso.

Andrés García CEO Founder de la plataforma de empleo DreamJobs afirma que el éxito de los procesos de selección es buscar empleo en plataformas certificadas que cuenten con la autorización del Servicio Público de Empleo, esto le ayudará a filtrar y a acercarse a ofertas laborales vigentes y serias que cumplan con las normas colombianas y que se adapten a sus intereses.

