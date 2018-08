Turista asiático murió al ser atacado por un hipopótamo en Kenia

Un turista asiático murió este fin de semana en Kenia tras haber sido atacado por un hipopótamo mientras tomaba fotos en la orilla del lago Naivasha, según informaron hoy medios locales.



La víctima, Chang Ming Chuang, tenía 66 años y murió el pasado domingo en un hospital de la zona a consecuencia de las heridas.



El Servicio de Fauna de Kenia (KWS, siglas en ingles) confirmó inicialmente que el turista era de nacionalidad china pero informaciones posteriores apuntan a que era un ciudadano taiwanés.



El ataque del hipopótamo se había producido en la tarde del sábado y había dejado también herido leve a un colega de la víctima, Wu Peng Te, de 62 años.



"Estamos rastreando al hipopótamo", señaló KWS en su cuenta de Twitter tras confirmar el fallecimiento.

