La Red Zoocial

Un cachorro en casa

La Red Zoocial

Usted decidió adoptar un animal de compañía. Entonces llega a casa y la primera noche es un gran desastre: el cachorrito llora toda la noche y usted no sabe qué hacer. Incluso piensa en devolverlo. Pero deténgase; ya dio el paso más importante y adoptó. Si sigue estas pautas, lo demás será pan comido. Recuerde: los cachorros son niños que quieren jugar y descubrir el mundo. No se empeñe en adiestrarlos y educarlos en unos días. La palabra clave es paciencia.

Veterinario

No se puede empezar por otra parte. Lo primero que debe hacer es llevar a su perro o gato al experto. Pregúntele todo lo que quiera, no se guarde ninguna duda por boba que le parezca: alimentación, cuidados generales, vacunas y esterilización. El veterinario le dirá que perros y gatos deberán desparasitarse de forma interna y externa cada tres meses, especialmente cuando son pequeños. Un animal que no tiene vacunas no puede socializar con sus pares en los dos primeros meses de vida. El plan es específico para cada raza. Así que no se guíe por lo que hace su amigo. Y algo muy importante: los beneficios de la esterilización son muchos, pues no sólo evitará una sobrepoblación animal y el abandono (la mayoría regala las camadas inesperadas), sino que el comportamiento de su animal de compañía será mucho mejor.

Hágalo ciudadano de cuatro patas

Su mascota también tiene cédula: un microchip con un código de 15 números en donde se guardará toda la información de su animal de compañía y usted. Así, si se pierde o se lo roban será más fácil encontrarlo, especialmente los perros. No es costoso (ronda los $35.000), su instalación no es dolorosa y no le causa ningún daño colateral a su cachorro. En Bogotá se está implantando una plataforma, el Sistema de Identificación Animal (SIA), que va a unificar la información de todos los animales que tengan el chip.

(Le puede interesar: Su mascota tiene cédula)

Educación

Lo primero que hay que hacer es enseñarle a su perro o gato dónde va a dormir. Elija el lugar y no lo acostumbre a dormir con usted (esto es todo un debate que abordaremos más adelante). Los expertos en conducta animal dicen que si llora las primeras noches es normal; si responde a su llanto nunca se acostumbrará a dormir donde usted determine. Cuando estén en casa debe enseñarle a no ladrar: ellos aprenden con una caricia y repetición, son animales de costumbres. No le dé comida de la mesa, le hará daño y se malcriará. Si muerde muebles, zapatos o rompe cosas, no lo regañe; un simple no con autoridad le enseñará. Nunca le pegue, pues lo volverá violento.

Alimentación

Los cachorros son muy glotones: si usted los deja, tendrán problemas de salud. Establezca la cantidad de comida y el horario. Los perros, como son animales de costumbres, deben comer todos los días a la mismas horas. Cuando son cachorros, tres o cuatro veces al día, en promedio 75 gramos de alimento en cada comida. Los gatos saben racionar mejor la comida. Siempre deben tener agua limpia disponible. Sobre todo en clima cálido.

Necesidades básicas

Enseñe a su cachorro a hacer sus necesidades fuera de casa, pero tenga paciencia. Una vez vacunado y que pueda salir a la calle o el parque, se le debe enseñar. Unos aprenden a los cuatro meses y otros hasta los seis. No se enfade si le toma tiempo. Sáquelo a pasear a las mismas horas para que se acostumbre y pueda a aprender a controlarse hasta la hora del paseo. Recoja los excrementos. La socialización que se hace en esos paseos, usualmente desde los tres meses, es clave: use correa corta y enséñele a caminar. El gato no necesitará salir de la casa, pero sí que su caja de arena esté limpia. Hágalo periódicamente. No hace falta bañar al perro cada mes, si se cepilla diariamente sólo será necesario hacerlo dos veces al año. El gato, si está sano y no sale de su casa, no necesitará baño.