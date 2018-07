Un corte de pelo gratis para aumentar la seguridad ferroviaria en Miami

EFE

La relación entre el corte de pelo y los consejos ferroviarios se debe a la empresa Brightline, que opera desde hace unos meses un nuevo servicio ferroviario entre Miami y West Palm Beach y con esta iniciativa quiere formar a la gente, especialmente a los jóvenes y a los habitantes de la calle, sobre cómo no ponerse en peligro cuando uno está cerca de las vías del tren o cruzándolas.

Los trenes de Brightline circulan a velocidades de hasta 102 millas por hora (164 km/h) en algunos tramos por vías no subterráneas y que cruzan calles en las distintas localidades por las que pasan durante su recorrido en ambas direcciones. Por esas vías, hasta hace solo unos meses, pasaban solo trenes de mercancías mucho más lentos y con menor frecuencia que los trenes de Brightline, que cuentan con solo cuatro vagones y hacen 11 veces al día el trayecto Miami-West Palm Beach y otras 11 veces el viaje en sentido contrario.

Solo en el condado de Palm Beach han muerto arrolladas por los nuevos trenes siete personas desde que Brightline empezó a probar los recorridos a finales de 2017. Según la Policía, algunas de esas muertes fueron suicidios y algunos de los atropellados estaban drogados cuando ocurrió el accidente, informó recientemente el diario digital Mypalmbeachpost.

La compañía está comprometida con aumentar la seguridad ferroviaria y se ha convertido por ese motivo en patrocinador del programa BUZZitFORWARD de la organización benéfica Talent4Change, que presta servicios gratuitos de peluquería a personas sin recursos. Ben Porritt, vicepresidente sénior de comunicación de Brightline, señala a Efe que en este "periodo de adaptación" al nuevo servicio ferroviario en el sur de Florida es necesario dar a conocer a la gente cómo no correr riesgos en lugares por donde pasan los trenes y garantizar la seguridad ferroviaria.

Hasta ahora el público que se ponía en manos del peluquero de BUZZitFORWARD eran habitantes de calle, pero ahora se han sumado niños y jóvenes de barrios pobres de los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. Para que les corten el pelo gratis, todos ellos deben comprometerse antes a tener cuidado con las vías y los cruces de ferrocarril y a respetar las señales y barreras.

El "compromiso" queda escrito en una tarjeta que lleva el nombre de quien recibió el corte de pelo así como la fecha.

"Cruzaré solo por donde haya señales de cruce", "nunca cruzaré las vías cuando un tren esté pasando", "nunca trataré de perseguir un tren" y "nunca trataré de correr más que un tren" se lee en la tarjeta.

También dice "no entraré en la zona de las vías. Esta prohibido por la ley", "no caminaré ni montaré en bicicleta a lo largo de las vías", "no llevaré puestos los audífonos cuando esté en zona de vías férreas", "me mantendré detrás de la línea amarilla en las estaciones" y "miraré en ambas direcciones antes de cruzar". Estos son los nueve mandamientos de los beneficiarios de BUZZitFORWARD, cuyo creador, Amir Youssef, se declara "encantado" con el patrocinio de Brightline, porque van a poder expandir su alcance y "marcar la diferencia en más comunidades".

En el BuzzBoxx, como se ha denominado a este camión de caja transparente y pintado de colores, además del peluquero viajan dos "mentores" que son quienes aleccionan en seguridad vial. El camión-peluquería va a llegar este verano a unos 40 lugares del sur de Florida, desde escuelas, iglesias y centros juveniles pasando por festivales y centros comunitarios.

"Todo el mundo sabe, cuando te ves bien, te sientes bien", dice Youssef, quien destaca que herramientas como BuzzBoxx ayudan a que las personas tengan confianza en sí mismas y se hagan más responsables. Además, Brightline sigue trabajando con Operation Lifesaver, una organización sin ánimo de lucro empeñada en reducir el número de accidentes en las vías del tren, y difundiendo mensajes en el mismo sentido por medios de comunicación públicos de Florida.

Porritt subrayó que la respuesta del público al servicio ferroviario expreso, que se prevé extender a Orlando en un par de años, ha "superado las expectativas" pues es una "solución" al problema de las autopistas congestionadas del sur de Florida. "La demanda de una alternativa al automóvil privado para moverse nunca ha sido tan alta", concluye.