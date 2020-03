Un día sin mujeres: México se prepara para un paro nacional ante la ola de feminicidios

Redacción Cromos

Un día sin mujeres en las calles. Ni en la oficina, ni en la plaza, ni en el servicio de transporte público. Esta nota podría ser el comienzo de la reseña de una película que dibuja un mundo habitado solo por hombres. Pero no es así: esta nota habla de una protesta que quiere involucrar a todo un territorio. Las mexicanas están sufriendo en su nación por el hecho de ser mujeres. No soportan un asesinato más, no soportan que las violen, las toquen, les den un trato distinto por supuestamente ser “el sexo débil”.

Las gotas que rebasaron su paciencia tienen nombres: Ingrid Escamilla, de 25 años, que fue brutalmente asesinada en Ciudad de México. Su cuerpo encontrado el 9 de febrero estaba apuñalado y torturado. La indignación de su muerte se atizó por la divulgación de las fotografías del cadáver. En México (y en otros países) ni siquiera después de muerta a una mujer se le respeta.

El segundo caso es el de la niña Fátima Cecilia Aldrighett, que fue secuestrada antes de que la mataran brutalmente. Las autoridades hallaron su cuerpo envuelto en una bolsa de plástico en una obra en construcción. Tenía 7 años.

La memoria de ambas inspira la protesta que se está moviendo en redes sociales con el numeral #undíasinnosotras, acompañado del mensaje “ni una mujer en las calles. Ni una mujer comprando. Ni una mujer en los trabajos. Ni una niña en las escuelas. Ni una joven en las universidades”.

La iniciativa está respaldada por casi todos los sectores. Hasta la Corte Suprema de Justicia se sumó al paro nacional. La jefa de gobierno de Ciudad de México, por su parte, instruyó “a las personas titulares de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública a través de sus direcciones públicas, para que no se ejerza ninguna clase de amonestación, represalia o sanción en materia laboral, incluyendo el descuento por ausencia contra las mujeres que tengan adscritas y que ese día no se presenten a laborar”.

A los hombres se les pide que el 9 de marzo apoyen el #undíasinnosotras de la siguiente manera:

Los colectivos feministas de México, Argentina y Chile apoyan el día sin mujeres. Su causa ha tocado el corazón de gran parte de la población, que promete sentar un precedente el próximo lunes.