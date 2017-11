Un rayo impactó avión de VivaColombia en pleno vuelo

redacción Nacional

Un avión de la aerolínea de bajo costo Viva Colombia fue impactado por un rayo durante una tormenta eléctrica mientras volaba hacia Cartagena. Los hechos se registraron el pasado sábado.

La aeronave, con 151 personas a bordo, tuvo que aterrizar en el aeropuerto José María Córdoba, de Rionegro, Antioquia, para realizar las revisiones pertinentes. Le puede interesar: Investigan emergencia aérea a bordo de avión de Viva Colombia en Bogotá

Los pasajeros, por su parte, “fueron acomodados en otro avión, mientras se le realizaba el mantenimiento a la nave”, según la oficina de comunicaciones de la aerolínea. Después de una hora de espera, el avión, que no sufrió ningún daño, pudo retomar su ruta.

La aerolínea confirmó que este procedimiento es “algo normal en esta época, en la que hay demasiados rayos”. Los aviones modernos, además, están hechos para que las descargas eléctricas no lleguen al interior de la cabina si no que recorran el exterior del avión, por lo cual el impacto de un rayo no representa peligro alguno. Lea también: Aterrizaje de emergencia produjo el cierre del aeropuerto Olaya Herrera en Medellín