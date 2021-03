Un tiempo propicio para cumplir el sueño de tener casa propia

El Banco Caja Social anunció la ampliación del beneficio de subsidio de tasa para quienes adquieran vivienda de interés social nueva.

¿Ha imaginado ese día en el que le entreguen las llaves de su casa propia? Sin duda alguna, es de los momentos más soñados de los colombianos y uno de los objetivos presentes en el desarrollo del proyecto de vida, que antes se veía lejano o casi que imposible. Pero que, contrario a lo que se podía pensar, ahora es un objetivo que se puede alcanzar más fácil en el contexto de la pandemia ocasionada por el coronavirus. A pesar de todos los retos que ha presentado, también ha sido el responsable de varias estrategias y mecanismos que influyen directamente en el sector de vivienda.

En este contexto, el año 2020 pasará a la historia por la compra de vivienda nueva en Colombia. Según datos del sistema de información Coordenada Urbana, el año pasado cerró con la comercialización de 194.802 viviendas, lo que significó una dinámica de $37,2 billones en el país y un aliado clave en la reactivación económica.

Según señala Juan Francisco Sánchez Pérez, vicepresidente de Mercadeo del Banco Caja Social, esos buenos resultados “se dieron, en primer lugar, gracias a las estrategias desde el Gobierno nacional con la creación de programas para adquirir vivienda nueva. Entre el mes de mayo de 2020 y febrero de 2021 se han entregado 50.000 subsidios. Eso ha permitido que las personas puedan comprar vivienda”.

Los subsidios que entrega el Gobierno se dividen en dos grupos. Uno, el que da un monto de dinero para la cuota inicial de la vivienda, y dos, el que disminuye la tasa de interés. Con este último, el Gobierno nacional, a través del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (FRECH), otorgó un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario durante los primeros siete años, que facilita la financiación de vivienda.

El Banco Amigo, fiel a su genuino propósito de acompañamiento a los colombianos, continúa ampliando el beneficio durante el resto de la vigencia del crédito para los clientes que adquieran una vivienda de interés social nueva, convirtiéndose en la única entidad del sector financiero que ofrece la ampliación del beneficio.

Esto significa, en palabras sencillas, que si alguien obtuvo un préstamo a veinte años, en los primeros siete ese descuento de cuatro puntos porcentuales los asume el Gobierno nacional y durante el tiempo restante los asume el Banco Caja Social hasta la última cuota del crédito. Esta decisión ha permitido que se hayan entregado más de $351.000 millones que beneficiaron a unos 7.000 colombianos que están haciendo realidad el sueño de tener casa propia. Con respecto a esto, Diego Fernando Prieto Rivera, presidente del Banco Caja Social, destacó que “pueden postularse todas las familias que devenguen entre uno y ocho salarios mínimos legales vigentes. Ellas tendrán asesoría y acompañamiento permanentes durante el proceso de solicitud, otorgamiento, legalización y desembolso del crédito. El Banco Amigo los acompaña hasta el final”.

¿Cómo funciona?

Las personas que desean acceder al beneficio extendido deben presentar la solicitud de crédito hipotecario y firmar lo correspondiente al acceso a la cobertura, certificando el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtener el subsidio, como tener ingresos conjuntos totales no superiores a ocho salarios mínimos legales vigentes, no ser propietario de vivienda en el territorio nacional y no ser beneficiario de coberturas de FRECH anteriores.

Según Juan Francisco Sánchez, “este subsidio les permite a las personas tener un alivio mes a mes en la cuota y tener beneficios que al final significan un ahorro por lo menos de $19′000.000 en todo el crédito. Además, algo importante es que las personas pueden acceder a este beneficio sin restricciones; esto quiere decir que puede ser en el proyecto que la persona quiera comprar sin importar que nosotros lo financiemos o no”.

Si decide comprar vivienda de interés social nueva puede acceder a este beneficio con el Banco Caja Social, siempre y cuando haya la disponibilidad del Gobierno nacional, en el Banco Amigo podrá extender ese beneficio. Diego Fernando Prieto concluye, “en el Banco Caja Social tenemos el reto permanente de ofrecer soluciones financieras adecuadas que respondan efectivamente a las necesidades de los clientes; por eso, somos líderes en soluciones de vivienda y la única entidad que desde el 2020 amplía el beneficio FRECH para vivienda nueva de interés social durante toda la vigencia del crédito. De esta manera, seguimos acompañando y ayudando a más colombianos con hechos concretos a tener su vivienda propia”.

Ejemplo de cómo funciona el beneficio ampliado del Banco Caja Social

- Un hogar solicita un crédito de $55 millones, con una financiación en pesos, cuota fija a 20 años.

- La cuota estimada con beneficio por los primeros 7 años que da el Gobierno es de $446.000.

- Si no se ampliara el beneficio, la cuota aumentaría a $546.000 a partir de la cuota 85 y por el tiempo restante del crédito, lo que representa un incremento del 23 % en el valor de la cuota ($100.000).

- Al ampliar el beneficio, el Banco Caja Social asume cerca de $15′600.000 del valor del crédito, que se traduce en un ahorro significativo para los clientes.

- Sujeto a disponibilidad de cupos de subsidio de tasa de Gobierno. La tasa con el beneficio FRECH del Gobierno será del 0,96% M.V., equivalente al 12,15% E.A. Aplica para cuota tasa fija en pesos. Los créditos en UVR se ajustan por la inflación.

- La aprobación del crédito está sujeto a políticas de la entidad. Los créditos en pesos y UVR se financian hasta por 20 años. Aplican términos y condiciones.

- Si desea más información acérquese a cualquiera de las oficinas del Banco Caja Social.