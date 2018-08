Una paciente con cáncer terminal pide a Marvel que le revele el final de Vengadores 4

"Mensaje urgente. A Keira le han dado solo 3 meses de vida después de cuatro años y medio de lucha contra un cáncer cerebral", comienza el mensaje promovido por la fundación benéfica My Shining Star de Reino Unido, para después expresar el último deseo de la acólita de la Casa de las Ideas...

"Su deseo es descubrir que sucederá en la siguiente película a Infinity War. La familia lo ha intentado todo. Por favor ayudad a hacer realidad el sueño de Keira", finaliza el comunicado que se ha llenado de colaboraciones para que esta superheroína pueda descubrir cómo finaliza la próxima película de los hermanos Russo.

*** URGENT APPEAL***️️

Keira has been given just 3-6months to live after a 4.5 year fight against brain cancer!!

Her dying wish is to find out what happens in the next INFINITY WAR film. The family have tried everything!



PLEASE RT help make Keira’s dream come true!!! Xx pic.twitter.com/m3TIb0Pasy