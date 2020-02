Video viral provoca efusivo apoyo para niño víctima de acoso infantil

Un video de Quaden Bayles, de nueve años, subido a Facebook por su madre, lo mostraba llorando y diciendo repetidamente que quería morir "ahora mismo" después de ser intimidado y víctima de burlas en la escuela.

El video tenía más de 16 millones de reproducciones el viernes. La madre, Yarraka Bayles, dijo que lo había compartido para crear conciencia sobre el impacto que el acoso estaba teniendo en su hijo.

"Tengo un hijo que es suicida casi todos los días", dice la mujer en la grabación.

This is the one of the hardest video I’ve watched.

A 9 year old boy wanting to kill himself due to bullying at school.



Please spread this around and send love to this little man.



No place in this world for bullies.



#WestandwithQuaden ️ https://t.co/9RCBCVn1dG