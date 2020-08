Me siento huérfana y con el corazón roto: ministra Arango lamenta renuncia de Uribe

Con la voz notablemente quebrada, la ministra del Interior lamentó la situación de quien fue su jefe durante más de ocho años. “Me siento huérfana en esta comisión (…) quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño”, dijo.

Una situación bastante emotiva ocurrió este miércoles en la Comisión Séptima del Senado de la República, en medio de un debate de control político sobre el manejo de la pandemia del COVID-19, convocado por el senador Carlos Fernando Motoa.

Allí le tocó intervenir a la ministra del Interior, Alicia Arango, quien se refirió a quien fue su jefe durante muchos años, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy detenido en su domicilio por una orden de la Corte Suprema de Justicia.

Al terminar su intervención, la ministra se quebró al comentar la situación de Uribe. “Quiero despedirme diciendo que tengo mi corazón roto hoy, que ustedes saben lo que significa la Comisión Séptima para mí, no solo por la comisión, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante ocho años, estuve en su campaña y luego he estado muy cerca de él”, dijo la ministra.

Con la voz notablemente quebrada, Arango siguió con sus palabras: “Me siento huérfana en esta comisión. Quiero decirles que me duele la situación del presidente Uribe, que lo extraño y que soy ministra, pero también soy persona. Y no tengo sino sentimiento de agradecimientos con él. El Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida. Muchas gracias”. Un par de minutos después, la cámara mostró cómo se secaba las lágrimas.

Vea el momento