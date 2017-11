Alto perfil I

Alto Turmequé

Se destacó que Joseph MacManus, un diplomático de alto perfil con 30 años de experiencia en el servicio exterior, será el nuevo embajador de Estados Unidos en Bogotá. No se dijo que se hizo famoso por el escándalo de los Wikileaks, siendo asistente de Hillary Clinton cuando ella era secretaria de Estado. Figura en cables como el 10STATE8900, de enero 20 de 2010, donde asiste a una reunión con el primer ministro de Montenegro, Milo Djukanov, en la que se habló de la estabilidad en Bosnia, dependiendo del papel de Rusia y Turquía.

Alto perfil II

MacManus, quien también trabajó con la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice en 2008, es considerado un experto en posconflictos y por eso fue enviado a Colombia. La influencia que tuvo luego de la guerra de los Balcanes es comparada con su papel en Centroamérica. Eso se demuestra en un cable titulado “Honduras: tal vez, tal vez”, donde se muestra que a través suyo se revisaba la posguerra en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras, países afectados luego por las bandas criminales maras.

Apretón de manos

El impactante saludo de reconciliación de Rodrigo Pérez, conocido en las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia como Julián Bolívar, y Jairo Quintero, excomandante del frente 25 de las Farc, enemigos acérrimos en la guerra y quienes asistieron como promotores de la paz al encuentro nacional de Colombia2020, no estaba previsto, pero la invitación que les hizo al estrado la presentadora María Lucía Fernández y la actitud mediadora que ejerció en medio de los dos el sacerdote Francisco de Roux permitió el gesto y la foto de la primera página de El Espectador del pasado miércoles. Los testigos: miembros del Comité Cívico del Sur de Bolívar que se encontraron por primera vez, fuera de tribunales, con sus victimarios.

Vías pacíficas

Al final del emotivo encuentro de reconciliación, el empresario Gonzalo Restrepo, presidente de la Fundación Éxito, no sólo contagió a los asistentes promoviendo la buena voluntad de los industriales colombianos para ayudar a que se consolide el proceso de paz, sino que reveló que en esa línea el Grupo Argos está dispuesto a meterse la mano al dril para ayudar al Gobierno Nacional y a gobiernos regionales a construir vías terciarias que beneficien a los pueblos y veredas más afectados por medio siglo de guerra. Que de verdad tengan opción de sacar sus productos a los mercados para que el desarrollo y la convivencia sean reales.

La cosecha

Dicen que el exministro Aurelio Iragorri está que no se cambia por nadie como presidente del Partido de la U. Y no precisamente por tener que lidiar a Roy Barreras o a Armando Benedetti. Resulta que salieron las más recientes cifras del agro, y éstas dan cuenta de que el campo por primera vez lidera el PIB nacional y creció durante tres trimestres consecutivos por su programa “Colombia Siembra”. Aunque las recurrentes protestas campesinas indican que la tendencia no es para celebrar, Iragorri ahora aspira a cosechar votos.

Chupando rueda

El procurador Fernando Carrillo Flórez subió al podio de los derechos humanos al muchas veces campeón de la montaña, el ciclista boyacense Nairo Quintana, quien aceptó ser procurador honorífico para la defensa de los derechos de los deportistas en Colombia. Un cargo que honra al Ministerio Público porque Nairo es un referente de juego limpio en el deporte, pero también de liderazgo en la defensa de los derechos deportivos.

Adelantadas

Juanita Goebertus, máster en derecho de la Universidad de Harvard, politóloga, abogada de la Universidad de los Andes y quien fue mano derecha de Sergio Jaramillo, será una de las académicas que se lanzará a la Cámara por Bogotá. La investigadora, que hasta ahora se mantenía alejada de la política, será la fórmula de Angélica Lozano, quien aspirará al Senado el próximo año.

Mal paso I

La caída de la carpa durante la feria de caballos de paso fino colombiano en el antiguo el Hipódromo de los Andes, en el norte de Bogotá, dejó convaleciente a Jorge Restrepo, presidente de Confepaso. Desde su lecho de enfermo escribió al gremio: “Después de esta horrible pesadilla que nos tocó vivir, hoy próximo a salir de la clínica, sólo tengo palabras de agradecimiento por ese inmenso apoyo de la gran mayoría de personas. Comparto la indignación de muchos debido a las incomodidades del montaje en la carpa de la pista, el clima no ayudó, empeoró las condiciones de la pista y generó lo que para mí fue el peor día de mi vida”.

Mal paso II

Los caballistas están viendo cómo reivindicarse con los invitados extranjeros, pues asistían a un Mundial con más de 800 caballos en competencia y tener que suspenderlo fue “la vergüenza absoluta para un país y para una Federación que dio todo con su equipo de trabajo para que salieran bien las cosas”. Restrepo anunció: “Amigos caballistas, los responsables de estos hechos serán expuestos y tendrán que pagar por su responsabilidad. En este momento pido la unión de nuestro gremio, todos tenemos un norte en común y es nuestro caballo criollo colombiano”.

A tres bandas

Desde el pasado miércoles, el Centro Democrático comenzó encuestas para definir al candidato único que aspirará a la Casa de Nariño: Iván Duque, Rafael Nieto, Carlos Holmes Trujillo, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia. Lo que no se ha divulgado mucho es el “as bajo la manga” que también se está jugando el expresidente Álvaro Uribe a través de este mecanismo. Se les está preguntando a los ciudadanos sobre la popularidad que tienen los candidatos que aspiran a encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá: Samuel Hoyos, Gabriel Santos, Édward Rodríguez y Juan Manuel Daza. Aunque el resultado no será determinante para elegir al que encabezará la lista, sí será esencial a la hora de tomar decisiones la semana que entra. En un sondeo que realizó El Espectador se evidenció preferencia hacia Hoyos por “serio”, “aplomado” y “propositivo”.