Alto Turmequé

Alto Turmequé

Con la vara que midas I

A propósito del mecanismo de elección que tiene el Centro Democrático para escoger a su candidato único para los comicios presidenciales de 2018, a ese partido le llegó la hora cero. Desde esta semana comenzarán las encuestas que serán realizadas por tres firmas encargadas de medir la popularidad de cada uno de los cinco precandidatos. A medida que vaya saliendo un resultado, el que salga menos favorecido se irá retirando de la contienda, hasta que queden, al menos, dos aspirantes. Ahí la salida podría ser el consenso entre los dos finalistas, dependiendo de qué tanta diferencia en cifras haya en intención de voto.

Con la vara que midas II

Estas encuestas comenzarán indagando a los ciudadanos en donde el uribismo tiene a la mayoría de sus electores y, posteriormente, se hará una encuesta únicamente a los militantes inscritos como tal. A propósito, el expresidente Álvaro Uribe decidió prolongar la fecha de la escogencia del candidato único del partido porque su intención es que quienes queden por fuera de este proceso se inscriban como aspirantes al Congreso. Por eso, ya no será el 30 de este mes, sino la primera semana de diciembre el momento en el que se conocerá quién enarbolará en 2018 las banderas del exmandatario en la carrera por la Presidencia de la República.

Tire y afloje I

La presión que enfrenta el Gobierno para sacar adelante los proyectos de la paz tiene mucho que ver con el inconformismo de algunos congresistas por la burocracia. El Partido Conservador le expresó al Gobierno su descontento con que hubiera destinado los Centros de Integración Ciudadana -a cargo del Ministerio del Interior- a los alcaldes liberales. Eso explicó el ausentismo de los “azules” a la hora de debatir la columna vertebral del Acuerdo de Paz: la ley estatutaria de la JEP y, por ende, la decisión del jefe de la cartera política, Guillermo Rivera, de reversar dicha asignación. Sin embargo, como es tan difícil complacer a todo el mundo, también le reclamaron los congresistas de su colectividad. Es que los CIC son un botín muy importante a la hora de hacer campaña, especialmente, ahora que se aproximan las elecciones legislativas de marzo y no son pocos los que quieren repetir curul.

Tire y afloje II

Mientras el Gobierno intentaba atajar a los congresistas “desobedientes” que no querían conformar el quórum para discutir la ley estatutaria de la JEP, los miembros del partido del presidente Juan Manuel Santos, la U, recibieron una llamada desde la Casa de Nariño. Era el propio jefe de Estado, quien quería invitarlos a Palacio a una cena. De inmediato, los senadores comenzaron a discutir sobre la pertinencia de ir, en medio de los rumores frente a que distintos partidos no estaban votando porque no les daban los cargos que querían en el Ejecutivo. Dicha postura fue puesta a consideración en el chat de Whatsapp que tiene la bancada de Senado y no fueron pocos los que se rehusaron a asistir a dicha cena, pese a los intentos del congresista Roy Barreras al tratar de convencerlos de lo contrario. Sorpresivamente, a las pocas horas fueron notificados de que la cena había sido cancelada. ¿La razón? Varios legisladores se enteraron de que el senador Barreras le habría mostrado la conversación de ese chat al presidente Santos, quien, molesto por la negativa de varios a asistir a Casa de Nariño, habría decidido suspender el evento.

La voz de las víctimas

María Ángela Salazar llegó vestida con una camisa de cuello ancho y de parches de colores a su entrevista en el marco de la elección de miembros de la Comisión de la Verdad. Llegó a Bogotá desde Apartadó, en donde está realizando ejercicio con mujeres de la región víctimas de la guerra. Y fue la única que no habló sobre por qué merece estar en la Comisión de la Verdad, sino que dio una cátedra de lo que debe hacer este grupo de 11 comisionados para contarle al país la verdad de cinco décadas de guerra. Ella es la única elegida que no llegó a hablar de su experiencia profesional o en la academia, sino que se basó en su experiencia como víctima y como gestora de paz para explicarles a los miembros del Comité de Escogencia lo que millones de víctimas en todo el país esperan de la Comisión de la Verdad.

El invierno y el duelo

Mientras el río La Paila bajaba furioso de la cordillera Central en forma de avalancha, en una vereda de Corinto, Cauca, velaban a un joven que habían matado. Justo en ese instante todos los asistentes a la velación corrieron a buscar refugio, mientras que el muerto se salió del ataúd y se fue aguas abajo. Dicen que ya encontraron al “doble muerto”.

Tiempo de ayudar

El periodista y escritor británico John Carlin, autor de la novela El factor humano, sobre la que se basa la película Invictus y en la cual se recrea la historia de cómo Nelson Mandela utilizó el rugby para ayudar en la reconciliación de Sudáfrica, es el invitado de honor al evento de recaudación anual de fondos para la Fundación Tiempo de Juego, con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y ACDI/VOCA, que tendrá lugar en el Gaira Café, el próximo 14 de noviembre a las 7:30 p.m. Los fondos recaudados con esta actividad serán destinados al fortalecimiento de los programas de la Fundación Tiempo de Juego alrededor del país.