Alto Turmequé

El Espectador

Pullas

Esta semana el expresidente Andrés Pastrana insistió vía Twitter en que “por Odebrecht deben empezar juicio por indignidad y pérdida del cargo” contra Juan Manuel Santos. En el Palacio de Nariño guardaron silencio y recordaron lo que el presidente le dijo a Cecilia Orozco en entrevista para El Espectador. Ella les preguntó si los expresidentes lo tenían aburrido con tanto ataque y él respondió entre risas: “Les regalé a todos ellos un libro sobre los expresidentes de Estados Unidos para que conocieran las reglas de juego que le hacen la vida más fácil al gobernante de turno. Infortunadamente no lo leyeron… O no quisieron aplicarlo”. La fuente precisó esta semana que el jefe de Estado se refería a los dos libros que recomienda de Doris Kearns Goodwin, reconocida escritora e historiadora norteamericana ganadora del Premio Pulitzer: Team of Rivals (Equipo de rivales), que reconstruye la estrategia de Lincoln de integrar opositores políticos en su gabinete cuando llegó a la Presidencia en 1860, como hizo Santos cuando nombró como ministros a sus exopositores Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo, y The Bully Pulpit (El gran púlpito), la recreación de la intrincada relación entre los dos presidentes estadounidenses Theodore Roosevelt y William Taft.

Bogotá-Buenos Aires

Mientras el Gobierno colombiano no da noticias sobre con qué firma internacional realizará la alianza público-privada para el rescate del galeón San José, varios encargados del “lobby” de las multinacionales cazatesoros que tenían los ojos puestos en Bogotá y Cartagena, viajaron hacia Buenos Aires luego de ser enterados de que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, está dispuesto a negociar una multimillonaria recompensa a la empresa que encuentre en el océano Atlántico el submarino argentino ARA San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo. Esa operación fue abandonada por naves de Estados Unidos y Rusia, que ofrecieron ayuda humanitaria, pero desistieron ante los costos de la operación. Los rastreadores de galeones son los que mejor tecnología submarina tienen para esa titánica tarea.



¿Desahuciados?

La cadena de laboratorios clínicos Espinoza Gómez vio frustrado su plan para salir de su crisis económica. Su reciente intento por acogerse a la ley de insolvencia y conseguir la reorganización con la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades no se pudo concretar por tratarse de una entidad de salud. La empresa no fue admitida.

El puente está quebrado

Cerca de cumplirse dos meses de la caída del puente de Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el Gobierno no ha recibido ninguna comunicación de la firma responsable Coviandes sobre lo que piensa hacer con la obra. Ni en la ANI ni menos en el Ministerio de Transporte se ha vuelto a hablar del tema.

A reclamar

Muchos afectados por el proceso de Estraval no se han enterado de que la Superintendencia de Sociedades comenzó a hacer efectivos unos pagos que superan los $10 millones. Desde el 1° de marzo, cuando se iniciaron las devoluciones, han sido reclamados $40.000 millones de los $50.000 millones que consignó en las oficinas del BBVA.

Al carbón

Desde problemas de herencia hasta carga tributaria son temas que se ventilan como argumentos de la posible salida de la Drummond del país. Lo cierto es que la concesión está a punto de vencerse y el carbón es uno de los minerales que se han convertido en el “patito feo” entre las energías.

Gratitud

Esta será una de las palabras claves en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, que empezará el 17 de abril, e incluye un gran homenaje a Florence Thomas, “porque desde hace más de 30 años nos ha ayudado a romper el silencio alrededor del machismo, la misoginia y la violencia de género; por visibilizar de manera crítica muchos de los temas tabú para la sociedad colombiana como el derecho al aborto, el feminicidio y los ojos morados de tantas mujeres; por decir abiertamente que el machismo es, entre muchas otras injusticias, una aún enorme brecha salarial entre hombres y mujeres; por ayudarnos con su lucha y con su escritura a que en nuestro país haya cada vez más mujeres concientes de sus derechos”. El jueves fue condecorada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, estudiantes y docentes de la Universidad Nacional en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Poesía multimedia

En el marco del Día Mundial de la Poesía, 21 de marzo, la Fundación Loewe, promotora desde hace 30 años del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, uno de los más prestigiosos de habla hispana, presentará un documental sobre el pasado, el presente y el futuro de la poesía en español. Incluirá el testimonio de las figuras más consagradas a uno y otro lado del Atlántico, así como de los jóvenes talentos que triunfan a día de hoy con la poesía en las redes sociales. Entre los poetas latinoamericanos escogidos está la colombiana María Gómez Lara (hija de la escritora Patricia Lara y del exfiscal Alfonso Gómez Méndez). También Bernardo Schiavetta (Argentina), Óscar Hahn (Chile), Cristina Peri Rossi y Rafael Courtoisie (Uruguay), Carla Badillo Coronado (Ecuador) y Carlos Fonseca (Nicaragua). El documental estará abierto a todo el público en la web de Loewe.