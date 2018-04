Alto turmequé

Redacción dominical

Los petristas del Polo

“El Polo Democrático no acepta que hablen de nuestro presente y futuro, en ‘tintos’, personas que no nos representan”. Fue lo que trinó esta semana el senador Alexánder López. Y es que las conversaciones para lograr una alianza de cara a la primera vuelta presidencial entre Sergio Fajardo, a nombre de la llamada Coalición Colombia, de la que forman parte Compromiso Ciudadano, la Alianza Verde -precisamente el Polo- y Humberto de la Calle, del Partido Liberal, no han caído del todo bien en algunos sectores. ¿La razón? En el partido de izquierda creen que no se puede excluir a Gustavo Petro, con quien sienten afinidad. En ese sentido, si la coalición Fajardo-De la Calle termina de cuajar sin invitar a Petro, “a la hora de tomar decisiones, nos iremos con él”, le dijo un importante integrante del Polo a El Espectador (que no es López).

Las consecuencias de abatir al “Indio”

Esta semana, los titulares de prensa se centraron en una de las noticias más importantes para la Fuerza Pública: fue dado de baja Aristides Manuel Meza Páez, alias el Indio, tercero al mando del clan del Golfo. Su muerte, sin embargo, podría afectar el sometimiento a la justicia de dicha organización criminal. Al menos así lo advirtieron personas que han estado trabajando en el proyecto de ley que permitiría dicho sometimiento -radicado la semana pasada en el Congreso- y que han posibilitado los acercamientos entre el Gobierno y el clan del Golfo. Al parecer, el Indio era ficha clave para lograr avances en estas conversaciones y agilizar el proceso de sometimiento de toda la organización, dado el rol que ejercía.

Coco Chanel, en Bogotá

Después de 47 años de su muerte, la admirada pero también polémica Coco Chanel, continúa siendo el centro de atención no sólo de la moda, sino también del teatro. En el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá, que culmina hoy, teatreros de Noruega y Holanda se unieron para presentar la obra Coco Chanel, en la que, durante una hora, aproximan al público bogotano a los momentos de mayor dolor, inspiración y éxito de su vida. Frases como: “Mi vida no me agradaba, por lo que creé mi vida”, retumban en el transcurrir del espectáculo, que con delicadas y finas pinceladas de su paso por el mundo, da un abrebocas a lo que fue la vida de una de las influencias femeninas más potentes del mundo.

En honor a Luther King

Este martes, el colaborador de El Magazín de El Espectador Luis Carlos Muñoz Sarmiento presentará en el teatrino del Gimnasio Moderno su obra sobre Martin Luther King, a 50 años de su asesinato, ocurrido el 4 de abril, en Memphis, Tennesse. El trabajo, ganador de una mención de honor en el XV premio de ensayo Pensar a contracorriente de La Habana, Cuba, se titula “Todo cambio personal/interior hace progresar al mundo”. Muñoz Sarmiento ha escrito para diversos medios de Colombia y el exterior, enfocado en crítica de cine y de literatura.

Alcaldía, preocupada

Después de un sobrevuelo en el campo de producción de La Lizama, Santander, la Alcaldía de Barrancabermeja se manifestó prendiendo las alarmas por un posible desplome del terreno. Francy Elena Álvarez, la alcaldesa, alertó sobre el cráter que se ha ido expandiendo cada vez más a causa del deterioro del lugar, lo que también hace probable el derrumbamiento. También resaltó la imperiosa presencia de Ministerio de Minas y Energía, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos en La Fortuna (Santander), corregimiento en el que está la zona operada por Ecopetrol.

Creador de “La casa de papel”, en Bogotá

Este jueves, en el lanzamiento de SmartFilms 2018, la organización anunciará la presencia de Oliver Stone, ganador de tres Óscar y nominado 11 veces al premio de la academia, noticia que fue difundida el año pasado. La gran sorpresa será la participación de Alex Pina, creador, productor, guionista y director de series tan exitosas como La casa de papel y Vis a Vis.

Siruela a la deriva

El grupo Penta, distribuidor en nuestro país de algunos de los sellos más interesantes en lengua española, como Acantilado, Galaxia Gutemberg o Anagrama, perdió los derechos del sello Siruela, luego de unos años de haber asumido la distribución del grupo que trajo a nuestra lengua obras como la de Italo Calvino y Clarice Lispector.