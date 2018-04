Alto turmequé

El poder de las palabras

Del 17 al 23 de septiembre de 2016, las Farc adelantaron la X Conferencia, su último encuentro como grupo armado ilegal. En las sabanas del Yarí, en el departamento del Meta, uno de los líderes guerrilleros más solicitados por periodistas de todo el mundo era Seusis Pausías Hernández, más conocido como Jesús Santrich. Un periodista le preguntó: ¿le gustaría ser congresista? Y respondió: “No. Esa mierda no es pa mí. Prefiero estar componiendo canciones, pintando, tocando el saxo. Eso sí, voy a seguir trabajando para los colombianos, para que tengan un país más justo, menos desigual”, respondió. Casi dos años después de esa charla, parece un hecho que no llegará al Congreso si finalmente es extraditado a EE. UU. por el lío de presunta conspiración para exportar cocaína en que anda metido.

Cara a cara

Se difundió esta semana que a la salida de un foro sobre paz un grupo de estudiantes de la Universidad del Rosario increpó al excomandante de las Farc Pastor Alape sobre las actividades ilícitas de Jesús Santrich. Fue durante el lanzamiento de la plataforma periodística La Paz en el Terreno de Rutas del Conflicto y Colombia 2020, de El Espectador, a través de la cual se realizará el seguimiento al Acuerdo de Paz. Lo que no se supo fue que ante la agresividad de algunos estudiantes se le preguntó a Alape si quería salir por una puerta trasera, pero él prefirió enfrentarlos y defender ante ellos la supuesta inocencia de su excompañero de armas y ahora del partido Farc.

El recortico

El miércoles, mientras los candidatos presidenciales tuvieron que refugiarse en un salón ante la suspensión del debate programado en el teatro Los Fundadores de Manizales, a raíz de ofensas callejeras al momento de la entrada de los candidatos, en especial de Germán Vargas Lleras e Iván Duque, un asistente exhibió un recorte del periódico local La Patria, fechado el 30 de abril de 1966, donde se informa que al estudiante de derecho de la Universidad de Caldas Humberto de la Calle Lombana le fue cancelada su beca de estudios por participar en una pedrea contra la sede del Centro Colombo Americano, hecho en el que un policía fue herido. Sobre eso le iba a preguntar al candidato, reconocido por negociar la paz con las Farc. Claro que él le respondió llamando a la tolerancia a través del hashtag #UnPaísDondeQuepamosTodos.

Realismo y magia

Inadvertidas pasaron las dos recomendaciones que hizo The New York Times sobre Colombia: visitar Bogotá como uno de los mejores destinos latinoamericanos para 2018, incluyendo paseo por los cerros orientales, y no perderse en la Gran Manzana la “sólida” adaptación que hizo el colombiano Jorge Alí Triana de la obra literaria de Gabriel García Márquez El coronel no tiene quien le escriba, personaje encarnado por Germán Jaramillo, que se presenta en el Gramercy Arts Theater.

Todo bien, todo bien

Tremendo susto se llevó Juan Carlos Restrepo Piedrahíta, consejero presidencial para la seguridad, durante la clausura del foro de Colombia 2020, sobre convivencia en los territorios, celebrado el martes en Medellín. Preocupado porque el avión de regreso a Bogotá lo podía dejar, bajó presuroso de la tarima principal, cuya escalera se desajustó justo en ese momento. Aunque cayó y se levantó de inmediato, los asistentes quedaron muy preocupados por el golpe que se dio. Restrepo retomó el camino e hizo saber a todos que nada de consideración había pasado.

Lírica mayor

Del 12 al 15 de abril se llevó a cabo en el Teatro Real de Madrid el primer “Ópera World Forum”, con la participación de más de 250 profesionales procedentes de las principales asociaciones de ópera del mundo (Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica) y representantes de África, Asia y Oceanía. Dentro de los asistentes estaban varias instituciones colombianas, entre ellas el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en cabeza de su director, Ramiro Osorio Fonseca. El diario El País de España registró el evento con un artículo titulado “La ópera rejuvenece para garantizar su futuro”, en el que destacó al Teatro Mayor como uno de los cinco recintos referentes en la materia a escala hispanoamericana.

Puntos sobre las íes

Para mañana 23 de abril, Día Internacional de Idioma Español, la Universidad Javeriana convocó a sus expertos en castellano, en cabeza del rector Jorge Humberto Peláez, para que dialoguen con el embajador de España, Pablo Gómez de Olea Bustinza, y el presidente del Banco Santander de Negocios. Esto en el marco de la inauguración del V Módulo de la Cátedra España, que incluirá la conferencia “Imaginar a Miguel de Cervantes: entre el arte y la literatura”, a cargo del profesor José Manuel Lucía Megías.