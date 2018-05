Alto turmequé

Redacción El Espectador

Nadal y Falcao: saludo de guerreros

Uno de los mejores tenistas del mundo, el español Rafael Nadal, expresó su admiración y respeto por el delantero colombiano Radamel Falcao García. La historia del jugador del Mónaco, que sufrió una lesión de ligamentos en su rodilla izquierda, que se perdió el Mundial de Brasil 2014 y que fue despreciado por técnicos como Louis Van Gaal y José Mourinho sirvió de inspiración para el ibérico. Ver al colombiano, hoy en día, como uno de los mejores artilleros de Europa, llamó la atención del hoy número uno del mundo (mañana será el dos) en el deporte blanco. Así se lo hizo saber el mismo Nadal, que también ha superado graves lesiones, al jugador del Mónaco de Francia, en una corta charla que tuvieron durante el reciente Masters 1000 de Mónaco, que terminó ganando el español. “Eres un ejemplo para mí, te admiro y te respeto mucho”, fueron algunas de las palabras que le dijo mientras otro colombiano captaba esta imagen.

Polémica I

El traslado de Jesús Santrich a una casa del Episcopado Colombiano desató posiciones a favor y en contra dentro de la propia Iglesia católica y se trasladó a las redes sociales. El cardenal Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, escribió vía Twitter desde Ámsterdam: “Pensamos que el dolor y el sufrimiento no tienen sentido y son nuestros enemigos, pero el Señor con su pasión y su muerte los ha hecho fecundos porque son camino hacia la vida, engendran paz y alegría, y nos dan la fuerza para ayudar a los demás en los momentos difíciles”. El viernes, monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico y párroco de Santo Domingo Savio, y quien se identifica como “sacerdote feliz”, opinó en su cuenta @pmercado2006: “Con traslado de Santrich, sindicado de narcotráfico, a una sede eclesiástica, se crea un grave precedente jurídico y moral. Personalmente, me aparto de esta decisión que considero injustificada e inoportuna”.

Polémica II

Lo cierto es que el traslado del exguerrillero, procesado por presunto narcotráfico con miras a extradición a Estados Unidos, obedeció a razones humanitarias debido a su prolongada huelga de hambre y para eso se crearon este tipo de casas católicas, ésta liderada por la Fundación Caminos de Libertad, que recibió reconocimiento a través del padre Andrés Fernández Pinzón, el 16 de septiembre del año 2009, en Roma, directamente del papa Benedicto XVI. Precisamente con los 15 mil euros del Premio “Cardenal Van Thuan Solidaridad y Desarrollo 2009”, fue que se hizo la primera etapa de la construcción y dotación con la misión de “ponerla al servicio de las familias vinculadas al ámbito penitenciario de Colombia”, sin importar las razones de la detención del inculpado.

El litigante

Esta semana un curioso correo les llegó a distintos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura. El remitente era el exsecretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz, Néstor Raúl Correa, quien en el pasado había oficiado como magistrado del CSJ. El mensaje decía: “Les escribo para saludar y para contarles que me retiré de la JEP (supongo que algunos lo habrán visto por la prensa) y me voy a dedicar a litigar. De manera que si, eventualmente, algún magistrado o juez, o un ciudadano de sus respectivos Distritos, les llegare a preguntar favor decirles que estoy disponible en el mercado laboral como litigante. Aprovecho para enviarles un saludo especial a todos ustedes. Aquí en la JEP, como en la Judicatura, hice lo mejor posible, aun con errores, pero ‘lo dejé todo en la cancha’”.

¿Ventilador?

Hace pocos días en la cárcel La Picota se frustró una diligencia judicial dentro de la investigación de la Procuraduría por el caso Odebrecht. El excongresista Otto Bula se negó a declarar hasta tanto no le otorguen los beneficios procesales que ha pedido. Sin embargo, antes de terminar la visita oficial, hizo saber que tenía mucha información que, según dijo, no le interesó a la Fiscalía: que toda la junta de la firma Corficolombiana debería estar también en La Picota, que no entiende por qué él está preso si firmó unos contratos con el exrepresentante de esa multinacional brasileña (Yesid Arocha) mientras este personaje se pasea sin problemas por las calles, y que además tiene evidencias de que personas cercanas a los hoy candidatos presidenciales tuvieron nexos con Odebrecht, pero que sólo hablaría de eso si le dan garantías.

Pataleo millonario

Hace un mes el juez 13 civil de Barranquilla, dentro de un proceso ejecutivo, condenó a la Superintendencia de Salud a pagar a 37 IPS la suma de $88 mil millones que les quedaron debiendo ocho empresas prestadoras de salud que la Superintendencia intervino en la Costa Atlántica, porque no tenían buen servicio ni músculo financiero. El superintendente Luis Fernando Cruz está indignado con el asunto y ya se reunió con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para diseñar una estrategia que tumbe esa sentencia, pues habría pruebas de que las IPS sólo presentaron facturas que nadie auditó y que, además, el juez se habría extralimitado en sus funciones.

Por emergencia

Si a algún tema le encanta hacerle seguimiento cada cuatro años a Jorge Londoño de la Cuesta es al último mes de las encuestas previas a la elección de presidente de la República. Sin embargo, en esta ocasión al actual gerente general de Empresas Públicas de Medellín le ha tocado dejar a un lado esa obsesión política por la emergencia que se desató en la Hidroeléctrica de Ituango, la más grande del país, precisamente cuando ya se creía casi lista para ponerla al servicio del mercado nacional de oferta de energía eléctrica. De manera que la firma Invamer Gallup, creada en 1985 por su tío Hernán, no ha podido valerse de sus acertados consejos preelectorales de ingeniero de sistemas, así sea fuera de horas laborales. Por esta vez seguirá concentrado en magavatios y no en votos.

Citas citables I

Con la reedición de su libro El día que Chávez renunció, escrito por Humberto de la Calle Lombana, cuando en abril de 2002 era el embajador de Colombia ante la OEA, encontró un arma para su campaña a la Presidencia de la República, apuntándoles a posibles votantes de Gustavo Petro. Ahora lleva el libro y algunos ejemplares para firmar y regalar en todo foro o entrevista que concede, donde deja en claro: “Lo escribí hace muchos años, pero es la valoración, desde mi punto de vista, del carácter nocivo y antidemocrático del llamado castrochavismo. Quiero que los colombianos vean cuál es mi pensamiento genuino sobre el socialismo del siglo XXI”. En mercadolibre de Venezuela piden hasta 900 mil bolívares por un ejemplar.

Citas citables II

A su vez, Germán Vargas Lleras hace lo propio con Hacer, cumplir, avanzar: una vida al servicio de Colombia, la obra que presentó en la reciente Feria del Libro de Bogotá y en la cual se apoya para mostrarse como dirigente, ejecutor, víctima de la violencia y de paso tirarle pullas a De la Calle por las fallas de la Constitución del 91.

Citas citables III

Iván Duque acude a sus libros recién editados IndignAcción, diagnóstico reflexivo sobre la situación del país y las herramientas para enfrentarla, y El futuro está en el centro: respuestas claras para la Colombia de hoy, para atraer posibles votantes que están del lado de Sergio Fajardo, que cita de vez en cuando apartes de El poder de la decencia, repaso de su trayectoria como alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Gustavo Petro recuerda El caso del Banco del Pacífico, texto que recoge el debate en el Congreso, en agosto de 2001, sobre el escándalo de la multimillonaria financiación de esa entidad con recursos públicos.