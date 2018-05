Alto turmequé

Hoy es el último día en que los candidatos pueden hacer eventos públicos, a ocho días de las elecciones presidenciales. Lo harán junto a artistas. El aspirante del Centro Democrático, Iván Duque, invitó al parque El Tunal de Bogotá a Pipe Bueno, reconocido cantante del género popular. El candidato de la Colombia Humana, Gustavo Petro, estará en Cali al ritmo del guaguancó con una banda cubana (había estado con Totó la Momposina en la Plaza de Bolívar). Sergio Fajardo, de la Coalición Colombia, apostó por una caminata en la capital del país y, días antes, realizó la “Besatón de la Esperanza” en la Zona T. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras se conectó vía Facebook con seguidores en los 32 departamentos del país y terminó gira a ritmo de carnaval en la capital del Atlántico. Y el liberal Humberto de la Calle estará hoy en el Parque de los Periodistas con el famoso cantante Andrés Cabas.

Con Petro y contra Maduro

Se sabía que el publicista y asesor de comunicaciones Ángel Becassino está asesorando en temas estratégicos a la campaña de Gustavo Petro, tras haber roto con Humberto de la Calle. Menos conocido era que Becassino también está trabajando con Henri Falcón, el antiguo chavista que se enfrenta este fin de semana con Nicolás Maduro en la cuestionada elección venezolana.

Concentrados

En los próximos días, la Corte Suprema de Justicia va a escuchar en entrevistas a los 90 candidatos seleccionados de nueve listas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura para suplir nueve vacantes en el alto tribunal a raíz del acto legislativo que creó la segunda instancia cuando se trate de investigaciones a congresistas. Los magistrados están empeñados en elegir bien, pues no quieren que siga rondando el fantasma del llamado “cartel de la toga”.

Pataleo I

El diario español ABC publicó esta semana una diatriba contra el presidente Juan Manuel Santos porque durante su visita a Madrid, en el desayuno del Foro de la Nueva Economía, un periodista de ese medio le preguntó si está dispuesto a aceptar la colaboración de España para recuperar y preservar el patrimonio arqueológico del galeón San José y el mandatario colombiano no le respondió, mientras que a la agencia Europa Press le dijo que sí. ABC publicó que su sí es falso, pues “lleva meses negando a España la intervención en ese proceso, en el que prefiere la participación de cazatesoros de la peor calaña”.

Pataleo II

Quienes también siguen presionando al jefe de Estado son los expertos en patrimonio sumergido de la Unesco, que han venido ofreciendo asesoría técnica para el rescate, pero el Gobierno colombiano la seguirá rechazando por recomendación jurídica. Dijo la fuente: “Colombia no suscribió la Convención de la Unesco sobre el tema y mal haría estableciendo una relación a partir de la que después el organismo de la ONU, aliado de España, terminaría empapelando a nuestro país”.

Muy recordado

El cardenal Darío Castrillón, fallecido esta semana, siempre fue polémico, no sólo por haber recibido limosnas de narcotraficantes como Carlos Lehder, sino hasta su última aparición en público en Colombia en agosto de 2013. En pleno paro nacional de transportadores fue al Capitolio por un homenaje que le rindió la plenaria del Senado, promovido por el senador Carlos Barriga Peñaranda, y al encontrarse con los protestantes en la Plaza de Bolívar, se ganó aplausos y vivas tras declarar: “Me parece injusto que los camioneros de Colombia tengan que pagar lo que pagan de gasolina… ¿De quién depende esa injusticia? No podemos tener una gasolina con un precio tan alto cuando tenemos petróleo y más posibilidades de producción que en países que no la tienen. Necesitamos una verdadera justicia social”.

“In memoriam”

Esta semana se recordó el reportaje que le hiciera en 1999 el nobel Gabriel García Márquez a Darío Castrillón para la revista Cambio, donde lo declaró “papable”, y en realidad lo era hasta ese momento, porque llegó a ser el jefe de todos los sacerdotes católicos del planeta, pero después de esa publicación su carrera eclesial se embolató. Fue testigo de ello el fallecido embajador de Colombia ante el Vaticano, Guillermo León Escobar, quien contó una vez en la redacción de El Espectador que el título del perfil era “El cardenal”, y así lo habían acordado con el propio Castrillón, pero en horas de la madrugada el nobel llamó al embajador a decirle que había cambiado el título y la frase final donde ponía en boca del obispo el deseo de ser pontífice.

“In memoriam” II

“Gabo le advirtió a Escobar: ‘Ya no hay remedio, se fue así y creo, embajador, que ahora usted tiene un problema’. Yo pregunté la razón de la advertencia y socarronamente me dijo: ‘es que el final del escrito cambió. Léalo, que yo lo llamo más tarde’. Lo leí y me dije: ‘Ahora Castrillón está en un problema’. El artículo no terminaba diciendo que el cardenal rogaba que fuera Juan Pablo II el que rezara ante su tumba, sino que se añadió la frase: ‘¿Y si usted fuera elegido?’. Un amigo que nos acompañaba le escuchó decir al prelado: ‘Uno no le puede decir no al Espíritu Santo’”. Castrillón alcanzó a ser informado y corrió a explicarle al papa.

“In memoriam” III

El escándalo en el Vaticano fue mayúsculo. Resignado, Castrillón escribió un mensaje a García Márquez. Escobar recordó: “Me lo entregó y lamentaba haber —de repente— dado ocasión al equívoco o —admirando su capacidad de novelar— haber escrito algo reñido con la realidad. Yo llamé al escritor por teléfono, porque era una esquela abierta y sin sobre. Me pidió que se la leyera y lo hice. ‘Es algo que se puede entender, pero en este mundo las noticias y esos eventos pasan rápido. Además, supongo que escribí un deseo no dicho’”. El embajador le pidió a García Márquez una dirección para enviarle el documento y le contestó: “Guárdelo, algún día se lo reclamo”. Nunca se lo reclamó.