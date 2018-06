Alto turmequé

-Redacción Actualidad

Letra menuda

En medio del agite político, no muchos le prestaron atención al seminario “¿Cómo se logró el Acuerdo de Paz con las Farc? Reconstrucción metodológica”, instalado el miércoles en el auditorio Visionarios de Residencias Tequendama. Rodrigo Londoño, antes Timoleón Jiménez, dio la misma versión “diplomática” que se le ha oído en los últimos meses, pero quien aprovechó para desahogarse fue Jaime Alberto Parra Rodríguez, en época de guerra conocido como el Médico o Mauricio Jaramillo y quien hizo parte del equipo negociador de la exguerrilla. Aseguró que durante la administración del presidente Álvaro Uribe ya habían tomado la decisión de negociar y firmar una desmovilización y que hubo “tres oportunidades” para concretarla, pero debido a la rigidez de ese gobierno “nunca se logró avanzar más allá del tercer punto”, porque pretendía que ellos aceptaran un “acta de rendición”. Con el gobierno de Juan Manuel Santos pudieron negociar, pero aunque la organización subversiva siempre buscó llevar la discusión al plano político, contó, “la experticia de Sergio Jaramillo en el campo de la filología determinó que terminaran circunscritas a un carácter técnico en el que el modelo económico y la distribución de la tierra siempre estarían fuera de discusión”.

En campaña

En el caso de Rodrigo Londoño, se supo que luego de renunciar por problemas de salud a la candidatura presidencial a la que tenía derecho, cumplió con sus terapias cardiovasculares y ya está tan repuesto que volvió a campaña. Está recorriendo el país para unificar las bases del ahora partido FARC, que anda disperso. Ya fue, por ejemplo, al departamento del Meta, pero a la convocatoria no asistieron líderes como Henry Castellanos, antes comandante Romaña, que trabaja en proyectos agrícolas con excombatientes. Tampoco algún delegado de Iván Márquez. El proyecto político de los reinsertados avanza con marcapasos.

A juicio

El martes pasado, la justicia argentina dictó prisión preventiva para el futbolista argentino nacionalizado paraguayo Jonathan Fabbro, quien fue campeón de la Copa Libertadores con el Once Caldas colombiano en 2004. Fabbro enfrentará juicio por presuntos ataques sexuales reiterados —al parecer, entre 2015 y 2017— contra su ahijada, una niña que hoy tiene once años de edad. El juez nacional en lo criminal y correccional Nº 32, Santiago Quian Zavalía, acusó al jugador de 36 años de “abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante” y ordenó el embargo de sus bienes. Había sido detenido el pasado 20 de diciembre en el estado mexicano de Puebla, donde jugaba para el equipo de los Lobos. El jugador dijo sobre los testimonios que lo inculpan: “Que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto”.

Alerta verde

A partir de la investigación preliminar por el crimen de Mónica Berenice Blanco Sossa, ciudadana argentina que fue encontrada muerta en la vía que conduce de Corinto (Cauca) a Cali (Valle del Cauca), la Fiscalía General rastreará a las crecientes empresas que ofrecen turismo de marihuana en Colombia, porque tras la fachada de viajes para extranjeros podrían incurrir en tráfico de estupefacientes al promover el comercio del alucinógeno. Blanco trabajaba como guía de la compañía Cannabis Tour y el crimen se atribuye a una disidencia guerrillera de las Farc. Las autoridades revisarán los requerimientos legales para la expedición de registros nacionales de turismo para estas actividades.

Puro teatro

El productor del Teatro Colón, Daniel Álvarez Mikey, invitó a un selecto jurado integrado por Aurora Cano, creadora de la compañía Teatro de Babel (México) y directora del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporánea Drama Fest; Natalia Menéndez, actriz, dramaturga y directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro (España) entre 2010 y 2017, y Fabio Rubiano, fundador del Teatro Petra (Colombia), para seleccionar los ocho textos inéditos que participarán en el Primer Torneo de Dramaturgia que el próximo miércoles hará el sorteo de los equipos finalistas al mejor estilo del Mundial de Fútbol. Cada equipo estará conformado por dos actores y un director, encargados de dar vida a la obra durante el torneo. Las diferentes fases de competencia se realizarán dentro de un cuadrilátero de lucha libre, rodeado por graderías, en el escenario del Teatro Colón. La competencia se realizará del 13 de junio al 12 de julio y el ganador recibirá $16’500.000.

Inversionista precoz

El martes, hasta los agentes más experimentados de la Bolsa de Bogotá quedaron impactados por el talento del ganador del Concurso Bolsa Millonaria 2018. Fue el paisa Juan Sebastián Mejía Guerra, estudiante de la maestría de administración financiera de la Universidad Eafit de Medellín, que venció a 2.300 participantes de 112 universidades del país. ¿Qué hizo? Se concentró más en la compra del dólar a través de los contratos de futuros TRM con vencimiento único y menos en el mercado de acciones. Así logró una rentabilidad de más de $12 millones. El mes pasado había recibido un capital de $200 millones virtuales para realizar, a través de la plataforma Etrading, diferentes operaciones de compra y venta.