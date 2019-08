Alto turmequé

Exclusivos

Se vio por televisión al piloto colombiano Juan Pablo Montoya y a su hijo Sebastián en los garajes del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 y en redes sociales por la campaña de expectativa de la nueva Pony Malta Vital, con el eslogan “¡Viene una gran sorpresa para todos! Faltan pocos días para conocer la fórmula que traeremos a Colombia con @jpmontoya #LaFormulaEsPony”. Lo que no se sabía es que los comerciales que empezaremos a ver fueron grabados en julio en el autódromo de Homestead-Miami, donde Montoya se retiró de la fórmula Nascar en 2013. La campaña implicó cerrar el óvalo mientras un equipo de cien personas hacía las grabaciones. Esa gracia solo la pagan marcas como Lamborghini, que contrató la pista 21 semanas para celebrar sus cincuenta años; Ferrari, que ofrece pruebas a posibles compradores de sus automóviles; Suzuki, que prueba sus motos para el mercado de EE. UU., así como Ford y General Motors, que reúnen allí a sus miles de empleados y vendedores.

Reencuentro

A propósito, la prestigiosa revista europea Motorsport destacó, entre los hechos del fin de semana pasado, el reencuentro de dos enemigos de la gran carpa: Ralf Schumacher y Juan Pablo Montoya, excompañeros en el equipo Williams. Publicaron una secuencia de su solitaria charla en plena pista de Hockenheim, entre serios y amables. Nos contaron que el colombiano le habría preguntado por la salud de Michael Schumacher y que Ralf le confirmó su mejoría hasta el punto de que ha vuelto a ver carreras por televisión, versión que ratificó el exmánager de Ferrari, Jean Todt, quien también fue invitado a la gran carpa y vio al alemán Sebastian Vettel igualar el récord de Montoya en esa pista en 2005: partir último y terminar segundo.

No deja de sonar

También nos contaron que Montoya papá celebró el cuarto puesto en Alemania del piloto canadiense de Racing Point, Lance Stroll, porque desde el Gran Premio de España se viene especulando que el colombiano es asesor técnico de ese equipo y del joven piloto, hijo del dueño y quien con esta figuración salvó el año de la naciente escudería. En el Gran Premio de Inglaterra, en Silverstone, donde el colombiano ganó en Fórmula 1, se rumoró que la asesoría no es permanente y que él se había postulado ante la Federación Internacional de Automovilismo para ser comisario en la categoría reina, como ya lo son expilotos como Mika Salo, Tom Kristensen y Emanuele Pirro.

Falsa alarma

El fin de semana pasado los activistas colombianos de izquierda, incluidos exguerrilleros de las Farc, que fueron a Caracas como invitados especiales al XXV Foro de São Paulo alcanzaron a preocuparse la noche del sábado y madrugada del domingo cuando a la medianoche sonaron intensos estruendos y disparos en el oeste de la capital venezolana. ¿Enfrentamientos entre seguidores de Nicolás Maduro y opositores? La Guardia Nacional tranquilizó a los visitantes, incluidos los nietos de Nelson Mandela y de Salvador Allende, y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel: eran fuegos artificiales y disparos de armas de fuego que conmemoraban el natalicio de Hugo Chávez. Es costumbre ya, es una de las formas en que las barriadas celebran el día en que nació Hugo Chávez, el 28 de julio de 1954.

Samperismo crítico

El jueves pasado, en la biblioteca del Gimnasio Moderno, se dieron cita exministros y otros exaltos funcionarios que participaron en el gobierno de Ernesto Samper Pizano, para conmemorar los veinte años de su llegada al poder. Se habló de todo y, por supuesto, del Partido Liberal, en el que la mayoría de los asistentes militaron o incluso aún militan. Dicen que varias voces mencionaron que ya se siente el desgaste de su hoy director, el también expresidente César Gaviria, tras diez años al frente de la colectividad, a quien responsabilizan de haberlo desnaturalizado y haber propiciado su “desaparición” en Bogotá, al entregarle a los cristianos la cabeza de lista al Concejo, con Sara Castellanos, la hija de los líderes de la Misión Carismática Internacional. “Ya es suficiente ‘gavirismo’, papá e hijo”, manifestó con indignación uno de los contertulios.

La escena

Muy mal cayó en la Unidad de Víctimas el trino del gobernador de Caldas, Guido Echeverri, en el que le reclama a su director, Ramón Rodríguez, por no apoyar este año el Festival de Teatro de Manizales, “porque no encuentra ninguna relación entre la cultura y la violencia”, según escribió el mandatario. El meollo del asunto es que, en el gobierno Santos, la Unidad sí apoyo este y otros festivales, como el de Cine de Cartagena, pero ahora la orden es de máxima austeridad y la prioridad son indemnizaciones y reparación colectiva. De hecho, Rodríguez le contestó a Echeverri, también con un trino: “Los recursos de la Unidad de Víctimas, por instrucción y directriz del señor presidente Iván Duque, son destinados exclusivamente para la atención digna y reparación integral de las víctimas del conflicto”.

Voto perdido

En el Congreso de la República, corazón de la democracia colombiana, pasan cosas inéditas, como la ocurrida el martes pasado durante la elección del presidente de la Comisión Primera de Senado. Tras la votación en la que solo participaba un candidato, el senador Santiago Valencia, las cuentas no daban. Ese martes, veinte senadores debían votar por el congresista del Centro Democrático o en blanco. Los congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador, el liberalismo, Cambio Radical, el MIRA y la U apoyaron al candidato del uribismo, mientras los dos verdes, el Polo, la FARC, Petro y Roosvelt Rodríguez —de la U— anunciaron su voto en blanco. En el papel, el resultado debía ser catorce votos por Valencia y seis en blanco, pero sorprendentemente la suma no dio. Por Valencia aparecieron quince votos y en el blanco solo cinco, lo que indica que sumaron mal, muy mal, o alguno se volteó. Cualquiera de las dos es una posibilidad en el Capitolio.

Muy sentido

Durante la votación por el nuevo presidente de la Comisión Primera de Senado, el senador Iván Name anunció que era incapaz de apoyar al senador Santiago Valencia porque estaba dolido con su partido. “Estoy herido en el corazón con el Centro Democrático porque no tiene palabra. No la cumplió en Bogotá”, dijo el parlamentario verde con voz quebrada y sin dar más explicación. Se refería a que, en el Concejo Distrital, el uribismo le incumplió a su hija María Clara los acuerdos sobre mesas directivas y eligió presidenta a la concejal de la U, Nelly Patricia Mosquera, a pesar de que le correspondía a la Alianza Verde.

Histórico

Mientras seguimos celebrando el triunfo de Egan Bernal en el Tour de Francia, con solo 22 años, la Federación Nacional de Ciclismo de Francia celebrará hoy el natalicio 135 del ciclista más joven en ganar esa mítica competencia: el galo Henri Cornet, quien se llevó el título en su debut en el segundo Tour de Francia de la historia, realizado en 1904. Cornet nació el 4 de agosto de 1884 (murió el 18 de marzo de 1941) y con apenas 19 años y 352 días impuso una marca a la que el colombiano se acercó. Aunque el francés fue declarado ganador en medio de una polémica por la descalificación de los cuatro primeros.