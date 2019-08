Alto turmequé

Director de orquesta

Alejandro Carlos Chacón, representante liberal y expresidente de la Cámara, demostró que sigue siendo el director de orquesta de esa corporación. El debate del proyecto del Gobierno, que busca hacer público y digitalizar los negocios que podrían generarles conflicto de intereses a los congresistas, se vio frenado por la avalancha de proposiciones de los legisladores. Pero Chacón sacó sus dotes para destrabar la discusión: dirigió desde su puesto a Carlos Cuenca, congresista de Cambio Radical y actual presidente de la Cámara, para que no diera lugar a las proposiciones y réplicas por separado, sino en paquete. Y logró, además, recoger apoyos de una gran parte de los 155 representantes presentes en el recinto para aceptar y retirar una de las sugerencias más polémicas.

Tiene corona

El viernes, durante el gran foro “Medios de comunicación: mitos, retos y verdades para el futuro”, organizado en el Club El Nogal con motivo de los 50 años de Caracol Televisión, el gran protagonista fue el escritor Michael Wolff, reconocido no solo por sus libros sobre Donald Trump, por ejemplo, sino por sus columnas en Vanity Fair, New York Magazine, The Guardian, entre otros. Enfocó su conferencia sobre audiencias en la pregunta que todos nos hacemos a diario: qué estás viendo en televisión. Y cuando la pregunta se la hicieron a él, todos los asistentes rieron antes de que respondiera que en su casa todos esperan ansiosos la nueva temporada de The Crown, la serie sobre la vida de la reina Isabel II de Inglaterra.

Sin armaduras

Organizaciones no gubernamentales, en especial de derechos humanos, y defensores del Acuerdo de Paz con las Farc, aprovecharán las dos primeras exposiciones en el espacio de arte “Fragmentos”, creado en el centro de Bogotá por la artista Doris Salcedo con las armas de la exguerrilla, para que se convierta en un lugar de reflexión sobre lo que está pasando con el proceso a raíz de la disidencia liderada por Iván Márquez, cuyo fusil está fundido en ese piso metálico. Caen como anillo al dedo: la primera se titula “Antibalas”, una obra de Felipe Arturo, que se basa en armaduras que pueden ser vestidas por los visitantes y luego se desprenden de ellas. La segunda es la obra “Duelos”, de Clemencia Echeverri, una videoinstalación de nueve imágenes en sincronía que, unidas a tres niveles sonoros, abrazan la sala y evocan el duelo sin fin que sigue sucediendo en Colombia por cuenta de la violencia. Una atmósfera de frustración, pero también de memoria y esperanza.

Se buscan

Este fin de semana serán emitidas las circulares rojas de búsqueda internacional en casi 200 países contra Márquez, Jesús Santrich, Romaña, el Paisa y todos los disidentes del proceso de paz que se alzaron de nuevo en armas. Serán publicadas juntos con las que circulan desde finales del año pasado contra toda la cúpula de la guerrilla del Eln: Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, conocido con el alias de Pablito; Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino; Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, y Rafael Sierra Granados, alias Ramiro Vargas, los cinco miembros del Comando Central. El Gobierno Nacional promocionará también a nivel internacional la recompensa de $3.000 millones por información para la captura de los exfarianos, especialmente en Venezuela y Brasil.

Santo de tres presidentes

Hoy se celebra el Día de San Egidio, santo y comunidad religiosa a la que los intentos de paz en Colombia le deben mucho. Andrés Pastrana acudió a sus buenos e influyentes oficios en el Vaticano para que recibiera en febrero del año 2000 a la delegación de negociadores gubernamentales y de voceros insurgentes que entonces viajó a Europa en busca de experiencias efectivas en otras latitudes. Álvaro Uribe se acercó a ellos porque quería conocer la iglesia más antigua del catolicismo, abierta en el siglo III por el papa Calixto I para la entonces minoría cristiana en Roma. Oró de rodillas frente al altar mayor como presidente electo en julio de 2002. En el convento que el papa Juan Pablo II le cedió al grupo como sede, Uribe conoció a Andrea Riccardi, el historiador italiano que fundó la comunidad de caridad en 1968 en favor de los pobres de Italia. Ahora cuenta con más de 50 mil voluntarios en 70 países del mundo, entre ellos Colombia, y ayudó a Juan Manuel Santos durante el proceso de paz con las Farc, llevando cartas al papa hasta que el Vaticano respaldó el Acuerdo, razón por la cual el presidente les dio crédito cuando recibió el Nobel de Paz en 2016.

Encomendadas

Aparte de los expresidentes, quienes no faltan a misa el 1° de septiembre, en memoria de San Egidio, son Yolanda Pulcio y su hija Íngrid Betancourt. Fue la comunidad de San Egidio el más importante apoyo internacional de la familia durante el secuestro de la excongresista a manos de las Farc, entre 2002 y 2008. Tras el rescate de Íngrid, las dos participaron de una cena de gracias junto con los dirigentes de San Egidio, donde recibió una medalla dorada conmemorativa. Ricardo Cannelli, vocero de la comunidad, resume así su relación con ellas: “Las coincidencias espirituales y de apoyo a la resolución de la guerra en Colombia consolidan un fuerte lazo entre ellos e Íngrid”.

Más cerca de las estrellas

El evento de la semana entrante será el primer Foro Ágora Bogotá, que organiza la Cámara de Comercio de Bogotá, los días 4 y 5 de septiembre y que dará de qué hablar por la importancia de los invitados a hablar de transformación de ciudades sostenibles: Joan Clos, exdirector de ONU-Hábitat, liderará el panel de gobernanza; Ernesto Zedillo, expresidente de México, el de Generación de Valor; Paul Collier, director del Centro Internacional de Crecimiento, el de Ciudades Incluyentes, y Jeffrey Sachs, director del Centro para Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, el de Ciudades Sostenibles. Los acompañarán Miguel Garmiño, vicepresidente ejecutivo para Ciudades Globales de Master Card; Ulrike Whal, directora para América Latina y el Caribe de la Fundación Siemmens; Stephen Lake, CEO de Common Good Partners; Uri Levine, cofundador de Waze y Feex, entre otros.