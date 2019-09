Alto turmequé

El graduado II

El Espectador verificó con personas que compartieron la beca Nieman en 2011 con Morris si habían usado toga y birrete al finalizar el programa y no lo hicieron. Al despedirse de la universidad los invitaron a una ceremonia más privada, hombres vestidos en saco y corbata, para recibir un diploma de reconocimiento. ¿Por qué Morris lució una toga que no corresponde con su logro académico? El candidato dice que les ofrecían la opción de hacerlo. Al consultar a los directivos de la Fundación Nieman respondieron: “No es inusual que los becarios Nieman asistan a la ceremonia de graduación de comienzo de primavera en la universidad. Los becarios a veces usan toga y birrete ese día, pero la Fundación no está involucrada en lo que eligen usar”.

Ya viene el catastro



Uno de los planes más ambiciosos y necesarios para combatir los líos de tierras en el país es la realización por fin del catastro multipropósito en todo el país y hace unas semanas se logró superar uno de los obstáculos mayores para el proceso que debería comenzar a comienzos del año entrante con la llegada de las nuevas administraciones locales. Resulta que como tantas entidades del gobierno central y territoriales estaban cada una por su lado recogiendo información catastral, cada una recogía información diferente y así iba a ser imposible llegar a una base de datos unificada. Pues la Consejería Presidencial para la Gestión y el Cumplimiento, que lidera Carlos Enrique Moreno, logró el milagro de que todas las entidades involucradas firmaran una especie de memorando de entendimiento para dejar solamente una veintena de variables en un único formulario.

Papayazo



Según las encuestas, la candidata de la Colombia Humana en Cartagena, Adelina Covo, no tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones. Sin embargo, el senador Gustavo Petro prepara la artillería para hacer un debate en el Congreso sobre un asunto que involucra al candidato puntero, William García Tirado. Se trata de un caso que hoy investiga la Procuraduría General de la Nación por la presunta compra irregular de un predio por la astronómica cifra de $8.663’200.866 -cuando García Tirado era gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Corvivienda)- para la construcción de un proyecto en la capital de Bolívar. El Espectador confirmó que Petro envió un derecho de petición con 10 preguntas a la actual directora de la entidad, Érica Barrios, para conocer los pormenores de la transacción que tiene a los entes de control detrás de García Tirado.

El aniversario



Dentro del Partido FARC no sabían si conmemorar hoy y públicamente el noveno aniversario de la muerte de Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, abatido el 22 de septiembre de 2010 durante la Operación Sodoma en una zona selvática de los Llanos Orientales. Esto porque el Mono era el jefe militar de esa guerrilla y representaba la línea dura, que se negaba a deponer las armas tras una negociación de paz, como lo hizo saber en el Caguán durante el gobierno de Andrés Pastrana. Ahora el Partido FARC defiende los Acuerdos y el desarme, y la disidencia de Iván Márquez optó por volver a la ilegalidad. Briceño dijo que prefería morir con su fusil M-16, un trofeo de guerra de la sangrienta toma contra la Policía Antinarcóticos en Miraflores, Guaviare. Y así fue.

De acero



El astillero Cotecmar tiene en su haber la exportación de dos buques a Guatemala. Sin embargo, según el Ministerio de Industria y Comercio, es ejemplo del tipo de casos en los que se pueden fortalecer las cadenas de proveedores nacionales: ni un solo componente de los barcos era colombiano. Sorprende, pues en una ciudad como Manizales podrían producirse las escotillas, por ejemplo. De hecho, esta ciudad alberga el 51 % de la industria metalmecánica del país, un dato quizás aún más sorprendente teniendo en cuenta su ubicación, características geográficas y la logística que ello implica.

Doctora en flamenco



Conocida como una de las nuevas voces del flamenco, la española Rocío Márquez comenzó su carrera en las peñas de Sevilla, cuando tenía ocho años. Con una trayectoria artística que ha trascendido los circuitos tradicionales de este género musical, se dejó guiar por su pasión y cerró una brecha entre lo académico y lo escénico, al estudiar sobre la voz en el cante. Realizó una tesis de doctorado sobre técnica vocal en el flamenco, investigación que recibió el cum laude por la Universidad de Sevilla. Es lo que no se sabía en Colombia de la artista que se presentará la noche del miércoles 25 de septiembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en Bogotá.