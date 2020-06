Alto turmequé: de camisetas, contratos, cómplices y conmemoraciones

Buen Tino



Esta semana se anunció en Roma que el papa Francisco subastará los regalos que ha recibido de parte de deportistas de talla mundial que lo han visitado alguna vez en el Vaticano. El objetivo es recoger dinero para sus obras de caridad contra la pandemia. Lo hará desde mañana a través de la plataforma CharityStars.com, subasta We Run Together. Además de una bicicleta Specialized personalizada, regalada al pontífice por el campeón mundial Peter Sagan, se ofrecen camisetas autografiadas, como la que le entregó el eterno capitán de la Roma, Francesco Totti, otras del argentino Messi y una del colombiano Faustino Asprilla, firmada por él y correspondiente a este uniforme que usaba el club Parma para la temporada 1996-1997. Su precio base es de US$85. / Foto: AFP

Reencauche

La exrepresentante a la Cámara Tatiana Cabello Flórez, quien acaba de ser llamada a indagatoria en la Corte Suprema de Justicia porque habría exigido dinero a miembros de su UTL, fue suspendida en 2017 del partido Centro Democrático. Sin embargo, los escándalos que rodearon su gestión en el Congreso no detuvieron al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para llevársela a su cartera. Desde el 16 de marzo pasado, la excongresista fue contratada como asesora del ministro, labor por la que recibe un pago mensual de $11 millones. El objeto del contrato, que conoció este diario, es la “prestación de servicios profesionales para apoyar a la Secretaría de Gabinete en el impulso de proyectos de ley, actos legislativos y demás requerimiento ante el Congreso de la República en las materias relacionadas con los objetivos, misión y funciones del Ministerio de Defensa”.

El amigo

Dentro de la rechazada solicitud de sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz de parte del exparamilitar Salvatore Mancuso, por no demostrar que participó en el conflicto como un simple informante, como él aduce, sino como “miembro orgánico de una estructura criminal”, como respondió la JEP, se cita el nombre del mayor Wálter Fratini Lobacio, a quien Mancuso señala como su entrenador. Se trata de su amigo desde la infancia, un oficial del Ejército Nacional que se declaraba admirador del general Farouk Yanine Díaz y quien murió en junio de 1993 en el Urabá antioqueño, siendo comandante del Batallón de Contraguerrilla de la XI Brigada, luego de que alzados en armas del Epl derribaran el helicóptero en que se movilizaba junto a ocho uniformados más. Mancuso sostiene que Fratini quedó con vida, que los guerrilleros lo fusilaron y que desde entonces se comprometió del todo con las autodefensas creadas por los hermanos Castaño Gil.

Alta sociedad

La justicia estadounidense ha seguido muy activa en medio de la pandemia por el coronavirus y el caso Quarzo Bal Harbour, que involucra a cinco colombianos, lo demuestra. En los últimos meses, como reveló El Espectador el viernes pasado, una corte de quiebras de ese país armó el caso para llamar a juicio civil a Carlos Mahecha, su esposa Anastasia Casas y sus hijos Felipe y Camilo, quienes habrían malversado recursos de inversores por hasta US$40 millones (quienes pusieron su dinero pensando que el hotel boutique Quarzo Bal Harbour en Miami les daría rendimientos anuales). Y eso no es lo único. El pasado 3 de junio se hizo una audiencia con el fin de legalizar un acuerdo para compensar a las víctimas al que se llegó con Juan Arcila, socio de los Mahecha Casas, quien ya aceptó cargos. La Corte de Quiebras del Distrito Sur de Florida lo rechazó.

La abuela

Muy sorprendida se mostró la ministra del Interior, Alicia Arango, por las voces en el Congreso que la critican porque, dicen, no tiene casi interacción con varias células legislativas, entre esas la Comisión Primera de la Cámara. La jefa de la cartera política no solo confirmó su buena relación con varios congresistas, incluso de la oposición o de la FARC, sino que afirmó que esos ataques están basados en los chismes sobre sus supuestas aspiraciones políticas. “Hay gente que piensa que tengo aspiraciones políticas, y la única aspiración política que tengo es ser una buena abuela. Como hay ‘runrún’ de que tengo aspiraciones, se ponen en contra de uno. Así funciona la política, pero nunca he tenido interés en lanzarme a nada”, comentó Arango, quien asegura que no tiene dudas que cuando termine sus funciones tendrá dedicación exclusiva a Antonella, Luca y Micaela, sus nietos.

Enchichados

Desde Buenos Aires nos cuentan que dentro de las toldas del histórico club Boca Juniors hay una discusión de socios sobre si deben pronunciarse sobre el llamamiento a juicio, en investigación penal por presunto lavado de dinero del narcotráfico, del exjugador xeneize colombiano Mauricio Mauricio Chicho Serna. Unos dicen que es en estos momentos cuando debe haber una manifestación a favor de su buen nombre y por lo que le dio como profesional al club, y otros prefieren el silencio. La última tendencia tiene que ver con las elecciones de diciembre en la que fue elegido como presidente Jorge Amor Ameal, respaldado por Juan Román Riquelme, mientras el colombiano hizo campaña contra ellos y en favor de Christian Gribuado, el derrotado. Después Chicho se disculpó diciendo que había empeñado su palabra con ese candidato, pero ahora se la cobran y dicen que siquiera no lo nombraron entre los nuevos directivos.

Más vale tarde

Sorprendió que apenas el jueves pasado 4 de junio, el mismo día del natalicio, la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, declarara 2020 como el “Año del Centenario de Alejandro Obregón” (1920-1992), “para conmemorar el nacimiento, honrar la memoria y promover la divulgación de la obra de uno de los referentes más importantes del arte en Colombia”. Y el comunicado fue enviado a los medios de comunicación poco antes de las 7 de la noche. Este tipo de celebraciones se preparan y anuncian siempre desde el año anterior, tal y como lo hizo el mismo Ministerio en octubre de 2019 al expedir la resolución que declaró 2020 como el “Año del Centenario de Manuel Zapata Olivella”. Lo importante es que de esta manera se rinde homenaje a uno de los más prolíficos artistas de la plástica colombiana.

Generación prolífica

En octubre, en el Museo Nacional, habrá una exposición para exaltar el valor de la obra de Alejandro Obregón junto a otros siete creadores nacionales, todos nacidos hace un siglo: Manuel Humberto Rodríguez Corredor, Manuel H, nació el 14 de julio de 1920; Nereo López Meza nació el 1° de septiembre de 1920 en Cartagena; Lucy Tejada Sáenz nació el 9 de octubre de 1920 en Pereira; Édgar Negret Dueñas nació el 11 de octubre de 1920; Cecilia Porras Porras nació el 20 de octubre de 1920 en Cartagena y Enrique Grau Araújo nació el 18 de diciembre de 1920 en Panamá.

El Rayo que no cesa

A propósito, hoy hace diez años murió el pintor y escultor Ómar Rayo (1928-2010) y se revelará el libro del escritor y periodista Jorge Emilio Sierra Montoya Ómar Rayo desnuda su alma. Se trata de una extensa entrevista con el artista en su casa de Roldanillo, Valle. Fue realizada a comienzos de 2007, cuando se reponía de un infarto, el cual se repitió tres años después causándole la muerte. Hoy, a las 3 de la tarde, habrá un homenaje a través de la página web del Museo Rayo, vía Facebook.