Alto turmequé: Hipopótamos, "uribes", "maduros" y fútbol

¿Al fin a quién le creemos?: Tal vez por el efecto coronavirus, nadie le paró bolas aquí a un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y dirigido por el Ph. D. Erick Lundgren del Centro de Sydney para la Conservación de la Universidad Tecnológica de Australia. Vino a Colombia a investigar la vida de los hipopótamos que el narcoterrorista Pablo Escobar trajo de África y que ahora habitan el Magdalena Medio colombiano y, contrario a todos los estudios sobre el tema, concluyó que la introducción de herbívoros no nativos es positiva porque pueden restaurar rasgos beneficiosos en un ecosistema que se habría perdido hace miles de años. “Los hipopótamos salvajes en América del Sur son similares en dieta y tamaño corporal a las llamas gigantes extintas”, dice. Según él, “restauran la ecología de otras especies". Medios estadounidenses como la revista “Newsweek” lo reprodujeron. / Pixabay