Álvaro Uribe podría quedar en libertad en la misma fecha en que rindió indagatoria

El 8 de octubre se volvió una fecha “especial” en el proceso del expresidente y exsenador Uribe, a quien la Corte Suprema le abrió investigación por presunta manipulación de testigos -cargo que él rechaza-.

El proceso del expresidente Álvaro Uribe resultó teniendo una conexión muy especial con la fecha 8 de octubre. Hace un año, ese fue el día que se presentó en la Corte Suprema, citado por la Sala Especial de Instrucción, para rendir indagatoria. Durante siete horas habló ante los magistrados, en un espacio presidido por César Reyes Medina -a quien Uribe se refirió hace poco en un tuit como un “gran virus”-. Uribe les dijo ese día que él no trató de manipular a ningún testigo en su favor sino que buscaba “la verdad”, aunque, para la Corte, la conclusión fue otra. Casi un año después, la Sala de Instrucción determinó que el expresidente seguiría bajo investigación y ordenó su detención domiciliaria.

Por eso, desde hace dos meses, Uribe está en casa por cárcel en su finca El Ubérrimo. Pasó a la historia como el primer expresidente detenido por orden judicial. Y, ahora, el 8 de octubre tiene de nuevo una cita importante con la justicia: ese día tendrá audiencia virtual con la jueza 30 de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, a quien la Corte Suprema le envió ayer una “papa caliente”: determinó que el proceso contra Uribe sí debe seguir por el sistema penal acusatorio, como ella misma dijo el pasado 22 de septiembre, pero indicó que debe ser ella quien defina qué tanto del trabajo que hizo la Sala de Instrucción con este caso se mantendrá en pie, luego de que Uribe perdiera su fuero tras renunciar al Senado.

La dimisión de Uribe, que se dio el pasado 18 de agosto, tenía un propósito claro: que su caso saliera de la competencia de la Corte, pues, como el propio alto tribunal admitió, los delitos bajo investigación (soborno en actuación penal y fraude procesal) no tenían que ver con su condición como congresista. El expresidente alegó falta de garantías, dijo que la Corte no le brindaba una investigación objetiva y que, por eso, prefería que su caso pasara a manos de la Fiscalía, lo cual ya ocurrió. Dado que el caso está por sistema penal acusatorio, la jueza 30 de Garantías de Bogotá tendrá que definir también este jueves 8 de octubre si el expresidente Uribe queda o no en libertad. Le esperan decisiones complejas a esta funcionaria judicial.

Esta fue la decisión de ayer de la Corte Suprema: