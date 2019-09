Caja de Pandora

Alto Turmequé

Dentro de los elementos que fueron recaudados en ese momento está el computador de Laude Fernández, quien hasta hace poco dirigió la firma consultora en Colombia y hoy es investigado por ser parte de la red de chuzadas que funcionaba dentro de la Fiscalía. Dos fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario que la información que reposa allí podría desatar todo un escándalo de espionaje corporativo.



En negociaciones con el negociador

Un comentario de Benedicto González, exrepresentante del partido FARC, molestó tanto a Humberto de la Calle que hizo que el exnegociador del Gobierno en La Habana abandonara por unas horas un chat grupal del movimiento Defendamos la Paz (DLP). González catalogó como “mezquino” el Acuerdo Final pactado con la extinta guerrilla, lo que incomodó a De la Calle, quien afirmó que defendería el Acuerdo desde otros mecanismos. Sin embargo, los promotores de DLP calmaron los ánimos, así que De la Calle se reincorporó al chat grupal y manifestó que era necesaria una reflexión serena. Evaluará de qué manera seguirá participando en DLP.



¡Qué boleta!

Aunque el empresario Robert Sabbagh fue el escogido por la Federación Colombiana de Fútbol para organizar los amistosos de la selección frente a Brasil y Venezuela, causa sorpresa que en la distribución y venta de boletería esté participando Alberto Romero, personaje que ha estado ligado con negocios poco transparentes desde el Mundial en Francia y quien luego de una demanda terminó conciliando por más de $1.000 millones, que tuvo que pagar en su primer mandato Luis Bedoya, hoy detenido en los Estados Unidos. Además, Romero está vinculado con las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y la Fiscalía por la reventa de boletas de la pasada eliminatoria. ¿Tendrá algo que ver la presencia de Romero con la audiencia del expresidente Bedoya, en octubre próximo, ante la justicia en los Estados Unidos? Las autoridades también rastrean el papel que jugó un intermediario de apellido Rojas para esclarecer las anomalías en la adjudicación de la boletería de la pasada eliminatoria.

Claudia López: falla por inasistencia

La gran ausente de los cuatro debates que se programaron esta semana para escuchar a los candidatos a la Alcaldía de Bogotá fue Claudia López, quien faltó a tres y en uno se salió antes de terminar el evento. Su ausencia ha sido criticada no solo por sus contrincantes, sino por los ciudadanos que se han quedado esperando para conocer sus propuestas en temas específicos. ¿Qué pasará?



Lo mandaron a callar

En medio del segundo cabildo abierto, que organizó el Concejo, como parte de la discusión del proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), la presidenta del Concejo, Nelly Patricia Mosquera, le apagó el micrófono al secretario de Planeación, Andrés Ortiz, durante la lectura de las respuestas que había preparado el Distrito a los ciudadanos que la semana pasada expresaron dudas frente al proyecto. La cabildante le dijo que se le había acabado el tiempo, por lo que al funcionario no le quedó más que decir que el documento sería publicado en la web y entregado a los cabildantes y las personas que participaron.

El respaldo de los exportadores

Esta semana, en medio del congreso de los exportadores, y después de una serie de quejas de los empresarios por dificultades con la DIAN por demoras en procesos que antes duraban horas y ahora duran días, el presidente Iván Duque terminó aplaudido por los asistentes en varias ocasiones mientras pronunciaba su discurso. Algunas de las frases ovacionadas tuvieron que ver con la disidencia de Iván Márquez, Venezuela y el narcotráfico. Frente a esto, Duque dijo que Colombia incauta 18 toneladas de coca por cada tonelada que incauta el gobierno de EE. UU., lo que nos ubica en los primeros puestos de países que más droga incautan en el mundo. Todos volvieron a aplaudir durante unos cuatro minutos.

Pataleta en la Cámara

Este lunes, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se apresta a discutir el proyecto de ley que fijará las apropiaciones presupuestales que asumirá el gobierno Duque para 2020. Si bien están citadas las ministras de Justicia, Margarita Cabello, y del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la atención está centrada, por supuesto, en el responsable del rubro: el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Sin embargo, ha comenzado a tomar fuerza el rumor de que Carrasquilla no asistiría a la cita y, en su lugar, enviaría a un delegado, lo que no cayó bien entre los representantes que integran la Comisión. De allí que su presidente, Juan Carlos Lozada, del Partido Liberal —en tono vehemente y ciertamente molesto—, haya comenzado a presionar y a afanar a sus colegas para que, a través de distintos medios, obliguen al funcionario a asistir al debate. ¿Cumplirá el ministro o no habrá servido de nada la pataleta de Lozada?

