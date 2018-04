De Ciudad Gótica al Distrito Capital

El Espectador

En realidad esta edición fue ideada y fabricada en Ecuador luego de que Andrés Quirola Castillo viera el tráiler de la película “Batman vs. Supermán”. Y lo hizo con ayuda de Jorge Loor, arquitecto, y Jorge Rodríguez, diseñador gráfico. Trabajan con la empresa Adapta, especializada en diseño industrial, arquitectura y construcción, y DMQ (División Mecánica Quirola), encargada de la restauración mecánica de vehículos.

¿Desinformado?

Aunque el Gobierno afirme que la detención de Jesús Santrich es la muestra de que el Acuerdo de Paz no es para la impunidad y que respetará el debido proceso del sindicado, la investigación que adelantaron las autoridades americanas en conjunto con la Fiscalía constituye una notificación de despedida al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Una fuente cercana al mandatario detalló que la orden de captura lo había tomado por sorpresa y que ni la Embajada de Estados Unidos, ni el Departamento de Estado, ni mucho menos el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, le habían contado de las investigaciones ni de la decisión de detener al dirigente del partido FARC. “El viernes y el sábado anterior (7 y 8 de abril) el embajador y el fiscal estuvieron con Santos y no le dijeron nada, lo cual es muy grave, porque se trata de un asunto de seguridad nacional en el que no se tuvo en cuenta al jefe de Estado”, reveló.

Las cáscaras

También dijo la fuente que “las pruebas hasta hora reveladas apuntan a que la operación se configuró para ponerle una serie de trampas al exguerrillero para que fuera involucrándose hasta no tener reversa en el delito, y además construir las propias pruebas con las que sería judicializado en Estados Unidos, en caso de ser extraditado”. El ejemplo perfecto es el cuadro que Santrich le habría regalado a Rafael Caro, el cual el informante de la DEA le pidió que lo hiciera para que el capo mexicano estuviera seguro de su participación en la operación. Esto sin exculpar cualquier acto ilegal en el que Santrich hubiera incurrido.

El caso Ochoa

Un oficial de inteligencia de la Policía de Colombia contó que le causó curiosidad la similitud de la operación contra Santrich al compararla con la que la DEA armó para que cayera Fabio Ochoa Vásquez, quien también fue acusado de conspirar para traficar cocaína hacia Estados Unidos luego de ser grabado en una reunión social en Bogotá con señalados narcotraficantes del llamado Cartel del Milenio, que tenía conexiones en México. Fue capturado el 13 de octubre de 1999 y el 28 de agosto de 2001 el presidente Andrés Pastrana autorizó su extradición.

El caso “Jojoy”

El mismo oficial recordó que agentes de la DEA le habían asegurado a la Policía colombiana, meses antes, que los hermanos Ochoa Vásquez no terminarían impunes frente a la justicia estadounidense. Algo similar había oído frente a los casos de narcotráfico que la agencia antidrogas endilgaba a la guerrilla de las Farc. Esos expedientes llevaron en el año 2000 al entonces jefe militar de las Farc, Jorge Briceño, el Mono Jojoy, a convocar a las selvas del Yarí -donde negociaba la paz con el gobierno de Pastrana- a periodistas de los principales medios de prensa norteamericanos para notificarles que secuestraría gringos y que retomaba la máxima del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y los llamados Extraditables: “Preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos”.

Vuelve y juega

La cumbre de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Medellín fue un éxito, según contó una fuente de la entidad de la que forman parte los periódicos de todo el continente. “Los anfitriones paisas, las instalaciones y la organización fueron perfectos”, dijo. Y anunció que aprovecharon su estadía para formalizar que la reunión de medio año de 2019 será en Cartagena.

Colombia con mayúscula

Ni en la propia Academia Colombiana de la Lengua sabían tantos detalles de la larga cercanía de su nuevo académico correspondiente desde el viernes, el español Álex Grijelmo, autoridad del idioma español, con 41 años de experiencia en el uso de la palabra y una sólida carrera en el mundo del periodismo europeo. Desde los años defendía a Colombia como el país con el castellano mejor hablado y el país con mejores posibilidades de desarrollo en el mundo de las comunicaciones. Mantenía contacto con escritores como Gabriel García Márquez, a quien acompañó en los primeros pasos de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y sobre la que escribió en el diario madrileño “El País”. En 2009 fue vital para que la Agencia de Noticias EFE instalara en Bogotá su oficina central de América Latina, que estaba en Miami, y que la mayoría de periodistas fueran de aquí. “Consideramos que los profesionales colombianos son magníficos”. ¿Va camino a pedir una segunda nacionalidad?