¿Desafortunada selección musical? El Tik Tok de Duque en Cali

En un video de la visita del presidente a la capital vallecaucana, se utilizó de fondo “Viva la vida” de Coldplay, una canción que habla sobre Luis XVI, último rey de Francia, que murió decapitado por la revolución, que le puso fin a la monarquía y fue el escenario para escribir la Declaración Universal de los derechos del hombre.

La aclamada llegada del presidente Iván Duque a Cali, que además no fue informada con antelación a la opinión pública, fue difundida en la red social Tik Tok con una canción que usuarios en redes sociales han cuestionado.

Se trata del éxito “Viva la vida” (2008) del grupo de pop rock inglés Coldplay. Aunque puede hablar de celebrar la vida, el trasfondo de la canción es la que genera polémica y le jala las orejas al equipo de comunicaciones que hizo la selección de la melodía.

¿Qué hay detrás de esta canción? Primero, hay que decir que este nombre inspiró, además, el título del álbum que sacó en 2008 Coldplay, el más vendido de ese año. La inspiración llegó del cuadro “Viva la vida” de la pintora mexicana, Frida Kahlo, conocida por su apoyo a la lucha de las clases populares en ese país.

“Ella pasó por mucha mierda. Y después decidió hacer un cuadro gigante en su casa que decía ‘Viva la vida’, simplemente amé su audacia”, comentó Chris Martin, vocalista del grupo, hace un tiempo. Con este álbum y esta canción, los músicos ingleses buscaron mostrar un cambio en su arte y cómo sonaba, que, antes de “Viva la vida” lo calificaban de monótono y repetitivo.

En todo ese contexto es donde viene el jalón de orejas por parte de varios internautas que pusieron sobre la mesa el trasfondo de la canción, porque, además de hacerle un homenaje a Kahlo, quien inspiró hacer un cambio en Coldplay, la canción, en sí, habla de Luis XVI, último rey de Francia, quien murió en la guillotina en la Revolución Francesa.

El movimiento social francés le dio el fin a la monarquía, abrió paso a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y a la conformación republicana del Estado, que fue tumbada por Napoleón. “Viva la vida” habla del poder absoluto del rey, pero a la vez del deterioro que tuvo Luis XVI y su reinado, en el que imperaba el hambre, la desigualdad social y económica que animó a los franceses a sublevarse contra el monarca.

“Y descubrí que mis castillos estaban construidos / sobre pilares de sal y pilares de arena (…) Los revolucionarios esperan / por mi cabeza en una bandeja de plata / solo una marioneta en una cuerda solitaria / Oh, quién querría ser rey”, son algunos versos de la canción.

Algunos comentarios a la publicación critican el uso de la red social Tik Tok en medio de una crisis social y económica que ha volcado a miles de personas a las calles. Mientras que otros, entendiendo el significa de la canción, criticaron su uso para ilustrar la llegada de Duque a Cali, la ciudad con más tensiones en este momento, luego de 13 días de paro y más de 40 muertos en todo el país, como ha reportado la Defensoría.

“El que escoja las canciones necesita averiguar de qué trata cada una, por favor”, escribió un usuario. Otro le respondió: “exacto, no conocen el significado de la letra de la canción que habla del rey Luis XVI de Francia y la Revolución Francesa”.

Estos no fueron los únicos comentarios: “¿Cómo entender que Duque haga un Tik Tok con la canción que habla de la Revolución Francesa?”, “Antes de subir videos debería realizar su trabajo como se debe... y checar las traducciones de las canciones que ocupa”, “La canción lo dice todo. Justicia poética” y “Una canción muy apropiada para este señor. Menos mal diremos ‘now the King is dead’ (’ahora el rey está muerto)”.

