El día que el hijo del presidente Duque lloró porque se iba a acabar la “mermelada”

Durante su posesión, la nueva ministra del Interior, Alicia Arango, se tomó este viernes unos minutos para contar una curiosa anécdota de campaña sobre Matías, hijo del presidente Duque.

“El presidente, en un discurso público, en donde estaban los niños acompañándolo, dijo: ‘Y aquí se acabará la mermelada en este país, no habrá más mermelada para nadie’. Y el niño ha comenzado a llorar y a decir: ‘Pero si a mí me gusta la mermelada, yo todas las mañanas desayuno con mermelada. A mí me gusta la mermelada de fresa, por qué mi papá me la va a quitar ahora’”, contó sobre Matías la ministra, quien en ese momento era jefa de debate del entonces candidato del uribismo.

Esa fue una de las de las dos anécdotas que contó. La segunda hacía referencia a Eloisa, una de las hijas del presidente Duque, quien, durante los meses de campaña presidencial, lo llamaba para reclamarle porque no le había comprado los regalos de Navidad. Según la ministra, la promesa se aplazó durante año y medio. En Colombia, la palabra "mermelada", en el ámbito político, es usada para definir la repartija burocrática desde el Ejecutivo a cambio de favores, como, por ejemplo, votos en el Congreso.

