Fiscal Barbosa pidió sesión a la Corte Suprema para rendirle cuentas

Así lo reveló durante el encuentro de la Corte Constitucional en Pereira. Sus últimos antecesores no han hecho petición similar al alto tribunal que se encarga de su elección.

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló este jueves que solicitó una audiencia ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para rendirle cuentas a un año de que esa corporación lo eligiera para el cargo. Se trata de una petición que al menos en periodos recientes, no se registró por sus antecesores como Néstor Humberto Martínez, Eduardo Montealegre o Viviane Morales.

“Yo le solicité al señor presidente saliente de la Corte (magistrado Jorge Quiroz) y al nuevo presidente de la Corte (magistrado Luis Hernández) que me permitan ir en una sesión en un par de semanas a explicarle a la Corte Suprema de Justicia qué prometí cuando me eligieron fiscal general y qué he hecho en un año de gestión”, dijo.

Barbosa hizo el anuncio durante el XV encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que organizó la Corte Constitucional en Pereira, durante un panel que compartió con su buen amigo el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, y la procuradora general, Margarita Cabello, para hablar sobre la afectación que produce la corrupción en la sociedad.

Entre otros, Barbosa reveló que tuvo una reunión con todas las Fuerzas Armadas para aunar esfuerzos contra el narcotráfico y el microtráfico y apuntó que el crimen hay que combatirlo en el terreno, en las regiones. “El país que hoy están registrando los medios de comunicación ya no coincide con el país real, los periodistas estas encerrados en sus casas viendo pantallas. Tenemos otro país, otras dinámicas criminales y por eso nosotros estamos encima acosta del sacrificio”, dijo.

Al tiempo, el fiscal Barbosa dijo que en su primer año se han logrado 168 condenas por casos de corrupción y que se han imputado a 27 alcaldes y tres gobernadores, y que han sido vinculados formalmente a investigaciones 14 particulares, 25 contratistas y 52 funcionarios que habrían incurrido en corrupción estatal. De otro lado, el contralor Córdoba dijo que por cuenta del nuevo control preventivo se han hecho avances.

“Hoy podemos decir solo en materia de regalías, que tenemos hallazgos de 1.3 billones. Se suspendieron dos gobernadores y tres alcaldes y se hizo lo propio por la Fiscalía cuando se supo que estos querían, con sobreprecios, quedarse con la platica de los colombianos, sobrecostos en elementos de salud y en mercados. Muy importante para nosotros habernos enfocado en 1450 elefante blancos por 25 billones (que encontramos)”, dijo.

A su turno, Margarita Cabello, quien asistió al evento de manera virtual, dijo que la corrupción tiene un impacto profundo en los derechos de las personas pertenecientes a minorías.