Historia de un abrazo

Redacción El Espectador

Detrás de la reconciliación entre Rodrigo Granda (Farc) e Iván Roberto Duque (ex Auc) hay una tensión de vieja data. Antes de empezar un conversatorio, en la trasescena del teatro de la Universidad de Medellín se encontraron Luis Guillermo Pardo (ex M-19), Jaime Fajardo (ex Epl), Eduardo Martínez, gestor de paz del Eln, y Granda.