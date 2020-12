“En la política no se habla más que del 2022 que no ha llegado, es la forma de evadir que el 2020 llegó y se va sin que nadie responda”, le dijo el senador verde a Mockus.

A muchos la temporada de Navidad y Fin de Año los pone nostálgicos y, justo por estas fechas, el senador Iván Marulanda le envió una sentida carta a su excompañero de bancada Antanas Mockus, en la que hace algunas reflexiones sobre el país y el 2020.

“Haces falta en el Senado, en la ‘cosa pública’ y haces falta en la bancada del Partido Verde. El Senado que el pueblo eligió es contigo y no se entiende que no estés ahí”, escribió Marulanda.

En ese texto, lanzó varias críticas a los líderes actuales en el país, los acusó de tener “pequeñez” para asumir liderazgos y de no estar al frente. “No dan la medida las gentes están desguarnecidas”.

De igual forma, hizo referencia a la campaña presidencial de 2022, que desde este mismo año, en plan mitad del mandato el presidente Iván Duque Márquez, se empezó a mover con claros candidatos decantados.

“En la política no se habla más que del 2022 que no ha llegado, es la forma de evadir que el 2020 llegó y se va sin que nadie responda. Lo que viene, me temo, será más melancólico”, comentó Marulanda, y dijo que el país se la pasa “en las próximas elecciones” y “nadie asume el presente”.

A todo ese andamiaje del que se habla en la política colombiana lo comparó con los preparativos de un carnaval y no como lo que, a su juicio, debería ser: un alistamiento de bomberos “para ir a la zona de desastre”.

En enero de 2020, la Sala Plena del Consejo de Estado confirmó la pérdida de la curul de Mockus al revocar una decisión anterior de la Sección Primera de ese mismo tribunal. Los demandantes de la elección argumentaron una inhabilidad basada en los contratos que Corpovisionarios había firmado con la Gobernación de Cundinamarca.