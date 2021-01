La pelea que destiñe y divide a la Alianza Verde

No gustaron las recientes declaraciones de la senadora Angélica Lozano sobre el papel de los verdes en las presidenciales. “No puede comportarse como si fuera la dueña”, reclama el representante Inti Asprilla.

No cayó bien en algunos sectores de la Alianza Verde lo dicho por la senadora Angélica Lozano este viernes en entrevista con W Radio, al tirarle la puerta a una posible consulta presidencial en la que participe Roy Barreras. No solo por el hecho de cerrar esa opción, sino que varios congresistas, como el representante Inti Asprilla, creen que Lozano se está tomando atribuciones que no le corresponden.

“Ya es hora de que se entienda, por lo medios de comunicación y por la misma senadora Angélica Lozano, que ella es una parte de la Alianza Verde y no la totalidad del partido. No puede comportarse como si fuera la dueña del partido ni puede ejercer una vocería a nombre del partido”, señaló Asprilla, y criticó que Lozano quiera imponer a los candidatos de su preferencia, como Sergio Fajardo, Jorge Robledo o Juan Manuel Galán. Antes ya ha cuestionado que se descarte a Gustavo Petro para una eventual alianza en primera o segunda vuelta.

Y agregó: “El partido todavía tiene un debate fuerte interno entre personas que queremos, como mi persona, León Fredy Muñoz, Katherine Miranda y otros, que se explore la posibilidad de una convergencia amplia, bien sea para primera o segunda vuelta”.

Lo de Roy Barreras exacerbó los ánimos, pero la tensión está desde hace una semana, cuando se hizo una reunión para discutir sobre las presidenciales y a ella no fueron invitados ni Inti Asprilla ni Katherine Miranda. Esos roces son la evidencia de una vieja ruptura que empezó con la distancia que tomaron varios de los verdes, entre esos Asprilla, de la campaña de Claudia López a la Alcaldía de Bogotá.

De hecho, muchos se han quejado ante Carlos Ramón Gónzález, copresidente de los verdes, para que tome cartas en el asunto y le deje las cosas claras a Lozano sobre quién tiene la vocería de la colectividad.

Ahora, tampoco es lo único y la dilación en la escogencia de un mecanismo para definir candidatos también ha colmado la paciencia de varios. Según conoció El Espectador, el senador Iván Marulanda, quien renunció al movimiento Compromiso Ciudadano de Sergio Fajardo para irse a los verdes para ser parte de la consulta interna presidencial, también ha señalado sentirse cansado de tanta reunión y poca definición.

De hecho, ha decidido apartarse de dichas reuniones porque “no tiene nada más que decir” y optó por esperar a que haya decisiones y acogerla. Si bien, no está asistiendo a esas reuniones, mantiene en firme su intención de ser candidato por los verdes.