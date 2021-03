El congresista de la Colombia Humana habló del término acuñado por el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, alegando que “el fascismo los enceguece”.

El senador Gustavo Petro se refirió este miércoles, por primera vez, a la denominada tesis ‘petromadurista’, un término acuñado por el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, en referencia al congresista y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Fico” había advertido que se trata de “proyectos populistas, que lo único que generan son riesgos y destrucción”.

En contexto: “Hay que alejar a Colombia de proyectos populistas”: Federico Gutiérrez explica su tesis ‘petromadurista’

Ante ello, el senador reaccionó hoy al término y aseguró que “hay que ser poco inteligente para mezclar a una persona que hace depender la economía de su país del petróleo” –en referencia a Nicolás Maduro–, “de otro que proclama la necesidad de separar la economía del petróleo (…) El fascismo los enceguece”.

Alguien por ahí se inventó el termino "petromadurismo", hay que ser poco inteligente para mezclar a una persona que hace depender la economía de su país del petroleo, Maduro, de otro que proclama la necesidad de separar la economía del petroleo



El fascismo los enceguece. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2021

Federico Gutiérrez, quien previamente había advertido que “no hay que olvidar nunca quiénes han puesto al país en jaque en términos democráticos”, dijo en entrevista con Blu Radio que el parlamentario ha demostrado simpatía con el proyecto político en Venezuela, que llevó a ese país a estar “sumido en uno de los peores conflictos de la región en términos humanitarios”.

“Si ustedes miran las posiciones que ha tenido este señor Petro, que representa ese extremo populista que es el que hay que alejar al país, claro que hay simpatía. Demostró en entrevistas simpatía por proyectos como los de (Hugo) Chávez o Maduro. No es un invento mío, ni algo que no se haya dicho. Es una realidad. No hay cuestionamientos fuertes a ese tipo de proyectos”, agregó.

