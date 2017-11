¿Revive una candidatura?

Alto Turmequé

A raíz de la consulta liberal que se desarrolla hoy en todo el país, en la que finalmente participan apenas dos precandidatos, los que están fuera han decidido no quedarse de manos cruzadas. Los otros aspirantes, como el senador Juan Manuel Galán o la propia Viviane Morales, se guardan un as bajo la manga y ya tienen una solución que los pondría de nuevo en la contienda electoral sin quedar impedidos por pertenecer a la colectividad roja.

Dicha salida se encuentra, ni más ni menos, que en la reforma política que fue aprobada en tercer debate esta semana en el Congreso. Se trata del artículo que permitiría el transfuguismo para las elecciones de 2018. De aprobarse en último debate la reforma política esta semana, les dejaría la puerta abierta para migrar hacia otros partidos que, al no tener candidato, los podrían avalar. También podrían revivir su candidatura a través de firmas o de un movimiento político que los apoye. Esta semana se sabrán los alcances de ese “articulito”.

La votación de la JEP

Aunque la decisión de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz influyó en gran medida para que la ley estatutaria de la JEP se destrabara en el Senado, hubo un motivo mucho mayor que empujó a los congresistas a votar rápidamente la iniciativa. Se trata del proyecto de ley que creó la segunda instancia para aforados ante la Corte Suprema de Justicia, como legisladores, ministros, gobernadores y generales de la República. Sin duda, una iniciativa fundamental para aquellos funcionarios que se han quejado de una eventual condena por parte de ese tribunal, sin posibilidad de cuestionarla jurídicamente. Hasta el miércoles en la noche había plazo para que ese proyecto fuera aprobado en último debate. De no haberse puesto a consideración, habría quedado muerta la iniciativa y los congresistas sin ese beneficio. ¿En qué consistió la persuasión? El Gobierno le pidió al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, que pusiera en el orden del día de la plenaria el proyecto de doble instancia para que fuera discutido después de la votación de la JEP. Así quedaría garantizado que el miércoles que pasó saldría aprobada la estatutaria de la JEP antes de las 12:00 de la noche, como en efecto ocurrió. A las 11:30 el Senado le dio luz verde a ese proyecto y en menos de 15 minutos le dio un sí rotundo a la doble instancia en último debate. Sin duda, trascendental para aquellos a quienes se les adelantan procesos en la Corte y corren el riesgo de no salir favorecidos con los fallos.

Las cartas políticas en el Atlántico

Respecto a las elecciones legislativas de 2018, el periodista Jorge Cura Amar puso de manifiesto las cosas extrañas que están sucediendo en materia de coaliciones políticas en el Atlántico. En una decisión histórica, el Partido Conservador podría no presentar lista a la Cámara de Representantes, pues, al parecer, quienes serían candidatos al senado, Aída Merlano y Laureano Acuña, apoyarán a candidatos del partido Cambio Radical, y puede que Efraín Cepeda apoye a alguien de la U. En el Liberal, el exconservador Rodolfo Ucrós estaría en lista a Cámara, apoyado por el senador de la U Eduardo Pulgar, quien no votará en esa colectividad. También, está en la lista Agmeth Escaf. En el Partido de la U, el senador Miguel Amín podría apoyar a alguien de Cambio Radical a la Cámara y Eduardo Pulgar no llevará a nadie, pues a quienes apoyó no le dieron ni las gracias. En el Centro Democrático habita un pupilo de Roberto Gerlein. Cambio Radical está fortalecido por todos lados y el Polo está enredado, dice el periodista.

La casa de la señorita María

Por estos días, María Luisa Fuentes, protagonista del documental “Señorita María: La falda de la montaña”, del director colombiano Rubén Mendoza, ha estado recorriendo los pasillos de los medios de comunicación colombianos para hablar de su vida, sus dolores, sus sueños y la que es ahora su mayor alegría: tener amigos y poder salir sin tener que esconderse. El viernes visitó El Espectador y nos contó que hace dos meses un grupo de voluntarios de Caracol Televisión, la Fundación Catalina Muñoz y la Fundación Corona le reconstruyeron la casa en la que vivía en su natal Boavita, en Boyacá. “Estoy muy contenta por esa casita que me hicieron. Que Dios los favorezca de todo mal y peligro y les socorra más a ellos. Estoy muy contenta”, comentó. El documental fue estrenado la semana pasada.

“¿Cómo nos metimos en este desastre?”

“Sobre las puertas de Auschwitz estaba la frase: ‘El trabajo os hará libres’. Sobre las puertas del campo de Solovetsky, en el gulag de Lenin: ‘A través del trabajo, ¡la libertad!’. Sobre las puertas del campo de detención de Ngenya, dirigido por los británicos de Kenia: ‘Trabajo y libertad’. La deshumanización parece seguir un curso casi inexorable”. Este es el fragmento con el que George Monbiot, uno de los más prominentes periodistas de “The Guardian”, comienza el capítulo “El imperio contraataca” del libro “¿Cómo nos metimos en este desastre?”, publicado por la editorial Sexto Piso. El texto, que ha tenido gran acogida en el público, es una recopilación de artículos periodísticos que evidencian las dificultades de todos aquellos que están hartos de escuchar que la realidad del neoliberalismo es la única posible.