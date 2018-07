Santos y las abejas uribistas

El Espectador

Una vez se terminó el acto oficial, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los periodistas a conocer otro de los murales con pinturas rupestres, ubicado en lo alto de la montaña. Cuando iba a arrancar el recorrido alguien de confianza del mandatario se le acercó y le advirtió que en el camino había un panal de abejas que impediría el paso. Entre risas, el mandatario respondió: “un panal de abejas uribistas”.

Visitante inimaginable

Lo que menos esperaban los funcionarios de la Alcaldía de Medellín, que vienen liderando las “tertulias de imaginarios”, por toda la ciudad, para que sea la propia comunidad la que proponga qué hacer en el lugar donde hoy está el edificio Mónaco, destinado a ser demolido a comienzos del próximo año, era que llegaran los familiares de su antiguo dueño, el temible Pablo Escobar. Pues en la última de las tertulias, allí en la zona del edificio, mientras el secretario privado de la Alcaldía, Manuel Villa, informaba a los asistentes sobre el proyecto de honrar la memoria de la época nefasta del narcoterrorismo en la ciudad, desde la mirada de las víctimas, este fue informado de que allí se encontraba presente una de las hermanas de Escobar, quien quería hablar con él. Al final, hablaron y, si bien se quejó de lo que considera es una persecución a la memoria del capo, por parte de la administración, no puso reparos a la idea de demoler el Mónaco y hacer allí un homenaje a las víctimas.

El sonajero para la Alcaldía de Bogotá

Faltan 15 meses para que se lleven a cabo las elecciones de alcaldes y gobernadores en el país, y menos de 20 días para que los funcionarios públicos renuncien para optar por uno de estos cargos. En Bogotá, quien ya empezó a hablar de temas de ciudad ha sido el congresista verde Antonio Navarro, quien, desde finales del año pasado, hizo públicas sus intenciones por llegar al Palacio de Liévano. En los pasillos del Concejo se habla que quien se lanzará es el cabildante Diego Molano, por el Centro Democrático, pero no la tendría fácil, pues desde la Alcaldía el que renunciaría en estos días y le haría competencia es el secretario de Gobierno, Miguel Uribe.

El amable gesto de Falcao

Luego de la derrota de la Selección Colombia contra Inglaterra, en el Mundial de Rusia 2018, el equipo de la tricolor tardó más de tres horas en salir del estadio en Moscú. A su salida, pese a estar prohibido, Radamel Falcao se acercó a un grupo de colombianos que enérgicamente lo llamaron antes de subirse al bus que transportaba a los jugadores. De manera atenta se tomó fotos y firmó autógrafos. “Qué lástima, estuvimos cerca”, dijo Falcao a los seguidores.

Coletazo de “Panama Papers”

El exprimer ministro paquistaní Nawaz Sharif fue condenado a 10 años de cárcel por no explicar cómo fueron adquiridos cuatro lujosos apartamentos en Londres y cuál era el origen del dinero. Los inmuebles fueron rastreados por las autoridades, gracias a la investigación periodística Panama Papers, publicada por primera vez en abril de 2016. En ese momento, los reporteros revelaron que tres de los cuatro hijos de Sharif crearon compañías en las Islas Vírgenes Británicas, con las que controlaban propiedades en Londres, lo que llevó al Tribunal Supremo a poner en marcha las pesquisas. Por este mismo caso, Maryam, hija de Sharif y considerada su heredera política, también fue condenada a siete años.

La confesión de Shakira, en Madrid

Recuperada de la hemorragia en las cuerdas vocales que en noviembre le hizo reprogramar su gira musical El Dorado Tour, Shakira se presentó el viernes en un concierto en Madrid. “Pensé que no volvería a cantar, nunca más, pero los milagros existen y si estoy aquí es por ustedes”, dijo la barranquillera como prólogo a dos de los nuevos temas, Nada y Perro fiel. La cantante y compositora presentó un espectáculo más cerca del rock que del pop, con una banda clásica de cinco miembros que incluía, ocasionalmente, violín, y, además, sin cuerpo coreográfico. ¡Para mover las caderas está ella

El audio desconocido del caso Nahir Galarza

La relación entre los padres de Nahir Galarza, joven argentina condenada a cadena perpetua por asesinar a su exnovio Fernando Pastorizzo, y el mánager de artistas Jorge Zonzini, quien durante tres meses fue el vocero oficial de la asesina confesa, no terminó de la mejor manera. La familia consideró que las estrategias mediáticas, que utilizó Zonzini para mejorar la imagen de Nahir, resultaron contraproducentes para el proceso judicial. En privado, la cosa fue tensa y, según personas allegadas a la situación, hubo intento de pelea. Sin embargo, esta semana se filtró un audio en el que Marcelo Galarza, papá de Nahir, ensalza a Zonzini, por lograr que el tribunal incluyera, en la primera etapa del proceso, pruebas que mostraban a la acusada como víctima de violencia de género, para así justificar el homicidio. “Eres el mejor hombre, no puedo creer esto. Eres el mejor. Eres el más capo”, dijo en la grabación Galarza. Finalmente, las estrategias de Zonzini no evitaron la cadena perpetua, pero sí hicieron que el caso se convirtiera en una extensa novela judicial.