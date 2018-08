¡Ay, Netflix!

El Espectador

Esto porque, como es usual, Netflix desplegó su publicidad gigantesca por diferentes ciudades, esta vez enfocada en su llegada a la historia de los carteles mexicanos, después de haber explotado al límite la de los carteles colombianos. En París apareció esta semana sobre un edificio un gigantesco letrero que decía: “Adiós Colombia,” y a la vuelta, otro más grande: “Bienvenidos a México”. Y sí, la pesadilla de la estigmatización cambia de país este semestre.

No hay mal…

A raíz de su accidente de esta semana, con fractura de pelvis incluida, uno de los funcionarios con que trabaja desde la Clínica del Country la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le dijo que definitivamente ella está para grandes cosas. Le recordó que se salvó de otro accidente en octubre de 2015, porque al final no viajó en una avioneta que se estrelló en el occidente de Bogotá, causando cinco muertos y 15 heridos. Ella iba a viajar a Girardot en compañía del expresidente Andrés Pastrana y de su asesor Camilo Gómez Alzate. No subieron a esa aeronave porque Pastrana les pidió que mejor abordaran otra, no en el aeropuerto El Dorado, sino en Guaymaral. Iban al cierre de campaña de la candidata a la Gobernación de Cundinamarca, Nancy Patricia Gutiérrez, hoy ministra del Interior.

Pékerman I

Triste e indignado está el técnico José Pékerman con el manejo que le han dado los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol al tema de su renovación. Lleva ya varias semanas en Bogotá y ningún dirigente lo ha contactado para negociar. Él quiere continuar, pero sospecha que en el comité ejecutivo no hay unanimidad para respaldarlo, a pesar de que cumplió con los objetivos que le plantearon en los seis años y medio que lleva en el cargo. El golpe de gracia para el estratega fue enterarse el viernes en la mañana, a través de un comunicado, que Arturo Reyes se haría cargo de la selección para los próximos partidos amistosos ante Venezuela y Argentina, en septiembre, una muestra clara de que Ramón Jesurún y compañía ya no cuentan con él.

Pékerman II

Por los lados de la Federación Colombiana de Fútbol tampoco están felices con la actitud de Pékerman. Los directivos creen que el estratega, como su empleado, debió buscarlos para negociar un nuevo contrato. De hecho, dicen que le pidieron que les presentara un proyecto de trabajo rumbo a Catar 2022. Están inconformes con el hermetismo con el que el técnico ha manejado la selección de mayores y, además, pretenden que el nuevo entrenador supervise el proceso de los equipos sub 20, sub 17 y sub 15. Sin embargo, no tienen aún un plan B, porque hay pocos entrenadores en el mundo con trayectoria y logros similares a los de Pékerman. Con él, Colombia fue quinta en Brasil 2014 y novena en 2018. Los jugadores, además, quieren su continuidad y ese es un factor que preocupa a los directivos, que quieren mantener la buena relación con el plantel.

Remate

Los taurófilos andan de plácemes. Primero, por el fallo de la Corte Constitucional que revivió esta semana las corridas de toros donde han sido tradicionales. Y, segundo, porque nombraron al exprocurador Alejandro Ordóñez, uno de sus principales abanderados, embajador de Colombia ante la OEA. Parece que celebrarán las dos cosas con una corrida en la plaza Marruecos de Puente Piedra, en las afueras de Bogotá.

Solidaridad

Varios mensajes han enviado estos días de parte de la curia colombiana con destino a la Congregación para el Clero, en el corazón del Vaticano. Esto porque el cardenal Beniamino Stella, de 78 años, está hospitalizado por una grave enfermedad. Uno de los ministros del papa Francisco tiene amigos en Colombia porque fue nuncio apostólico. Lo trasladaron a Bogotá el 11 de febrero de 1999, durante el gobierno de Andrés Pastrana.

A Kinshasa

Otra noticia de la Santa Sede que aquí se pasó por alto fue que el papa Francisco ordenó el traslado de su nuncio apostólico en Colombia, monseñor Ettore Balestrero, a la República Democrática del Congo. Estaba en Bogotá desde 2013, cuando fue nombrado por Benedicto XVI. En agosto de 2014 el periódico L’Espresso publicó un informe especial con base en los registros del catastro italiano y denunció que muchos cardenales son millonarios, entre ellos el exnuncio apostólico en Colombia Paolo Romeo, y Balestrero. Ahora, su nuevo traslado se interpreta como una movida política de Francisco para mantenerlo más lejos del poder en Roma.

Titánico

Este jueves 30 de agosto será un día muy especial para la academia. En el Museo Nacional se darán cita los rectores de las universidades que respaldaron la Humboldtiana Neogranadina, la gran investigación, condensada en cinco libros, sobre el paso del geógrafo y humanista alemán por Colombia. Brindarán por este y por proyectos venideros Pablo Navas de Santamaría, rector de los Andes; Juan Luis Mejía, rector de EAFIT; Juan Carlos Henao, rector del Externado; Henry Bradford Sicard, rector del CESA; José Manuel Restrepo, actual ministro de Industria y Comercio y rector saliente del Rosario; Stephanie Lavaux, rectora del Rosario, y el padre Jorge Humberto Peláez Piedrahíta, rector de la Javeriana. Los más felicitados serán Alberto Gómez Gutiérrez, autor y director del Instituto de Genética de la Universidad Javeriana, y Nicolás Morales, director editorial de la Javeriana.